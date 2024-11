Cazzu revela que casi pierde a su hija con Christian Nodal durante el parto: “Me quedé con el estrés y la tristeza”

Cazzu presumió que su bebé ya da patadas (ig/cazzu)

La cantante argentina Cazzu, que se encuentra al centro de la conversación por las recientes revelaciones que hizo sobre su ex Christian Nodal, compartió una experiencia aterradora sobre el nacimiento de su hija Inti, en la que la vida de la pequeña estuvo en riesgo debido a complicaciones de último momento durante el parto.

Fue durante una entrevista reciente para el programa PLP, donde Cazzu relató que lo que debía ser un parto tranquilo terminó convirtiéndose en una emergencia que le dejó un profundo impacto emocional.

“Ella traía el cordón umbilical en la cabeza y corría peligro de que lo presione”, contó la cantante. Al descubrir la complicación, el equipo médico actuó rápidamente para evitar que el cordón afectara el flujo de oxígeno hacia la bebé, evitando así que todo se convirtiera en tragedia.

“Yo tenía a la partera con la mano adentro mío, sosteniendo... La partera fue quien prácticamente le salvó la vida a Inti, porque fue quien hizo el tacto y entendió que no estaba bien porque no podía salir de esa forma”, compartió Cazzu.

El episodio dejó una marca profunda en la cantante, quien narró cómo el estrés y la tristeza la acompañaron durante varios días tras el nacimiento de Inti, a pesar de que la pequeña había logrado salir ilesa. “Me quedé con el estrés y la tristeza de que sentí que la perdía por los siguientes 3-4 días”, confesó Cazzu.

El relato de Cazzu también arrojó luz sobre las dificultades emocionales que las mujeres enfrentan durante el embarazo y el parto, desmitificando la experiencia como un simple proceso “natural”. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que complicaciones durante el parto son comunes y pueden tener un impacto emocional duradero.

Cazzu concluyó con una reflexión que aborda el empoderamiento femenino. La cantante recordó la importancia de validar cada experiencia materna: “Cada madre enfrenta su propio viaje, y cada historia es una historia de amor en su forma más pura”.

Cazzu se refiere a Nodal como padre

Además, este evento ha abierto la conversación sobre la relación de Cazzu con Christian Nodal, quien ha sido el foco de múltiples controversias recientes, especialmente tras su ruptura pública y el nacimiento de Inti.

Los primeros meses tras la llegada de su hija también coincidió con el momento en que Nodal se separó de ella y comenzó su relación con la cantante mexicana Ángela Aguilar, hecho que ha sido el centro de rumores y ha puesto a Cazzu en una posición de constante atención mediática.

En el marco de dicha conversación, la ‘Nena Trampa’ confesó que presuntamente Nodal sólo ha visitado a su hija Inti en dos ocasiones.

“Mi casa ha sido una casa de mucho respeto donde siempre se ha recibido, las dos veces que recibí a su papá, fue siempre lleno de respeto, toda la comunicación siempre ha sido con respeto. Entonces, quisiera que de alguna forma se me retribuya porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”, expresó la artista argentina.