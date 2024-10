Este es el mensaje que el ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara envió a la 4T en su carta de renuncia a SCJN

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá era cercano a Andrés Manuel López Obrador (Archivo)

Ocho de los 11 ministros y ministras que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dieron a conocer su renuncia ante el Senado de la República. Cada uno de los personajes dio a conocer sus motivos, aunque destacó la misiva enviada por Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien envió un mensaje al movimiento conocido como “Cuarta Transformación”.

Juan Luis González Alcántara fue el ministro a cargo de la elaboración del proyecto de resolución en torno a la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial. No obstante, en 2018 llegó a la SCJN impulsado por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y con el respaldo de la Cuarta Transformación. Al respecto, escribió:

“Acepté porque confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos que, en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatas, privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso, que atenderían a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada o relegada a segundo plano durante décadas, pero que también respetarían la dignidad de las minorías, que procederían con prudencia y respeto, buscando conciliar y no dividir, trabajar en conjunto y no en contraposición”.

En su carta, el ministro no hizo referencia a sus haberes por retiro (X/@melissaayala92)

En párrafos siguientes, el ministro Alcántara Carrancá dijo haberse equivocado y cometido un error.

“Me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Aunque tengo la fortuna de continuar ejerciendo el encargo que ha sido para mí un honor desempeñar y en el que he tratado de servir al máximo de mis capacidades, para continuar en él, hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta”, escribió.

Antes de ejercer el cargo de ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara mantuvo una estrecha relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, cuando los dos personajes desempeñaron dichos puestos se presentó un distanciamiento. Incluso, el exmandatario llegó a referirse a la designación de algunos ministros, sin dar a conocer nombres, como un error.

A diferencia de Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara no dio a conocer si renunciará a cualquier parte de su haber de retiro. De igual manera, adelantó que su renuncia será efectiva hasta el 31 de agosto de 2025 y tampoco participará en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.