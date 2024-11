Hwang In Youp en México: estrella de ‘Belleza Verdadera’ visitará Monterrey con su tour ‘In Love’

(IG: @hi_high_hiy)

Hwang In Yeop, actor surcoreano que ganó fama internacional con su protagónico en la telenovela ‘Belleza Verdadera’, sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una gran noticia. Y es que visitará México en las próximas semanas, específicamente Monterrey, como parte de su gira fan meeting: In Love.

De acuerdo con la información que compartió el actor en su cuenta oficial de Instagram, no solo viajará a Monterrey para convivir con sus fans mexicanos, también recorrerá otras ciudades del continente americano: Taipei, Bangkok, Tokio, Osaka, Manila, Lima, San Paulo, Santiago y Seul.

Hasta el momento, se desconocen muchos cuándo se llevará a cabo el evento en México, cuánto costarán las entradas y en qué establecimiento se realizará. No obstante, se especula que sucederá en 2025.

Fans mexicanos de Hwang In Yeop reaccionan al evento

En cuanto la estrella surcoreana anunció su gira, sus fans mexicanos inundaron las redes sociales con reacciones al respecto. Mientras algunos se mostraron entusiasmados porque existe la posibilidad de conocer y convivir con el actor, otros lamentaron que solo anunció una fecha en el país, incluso, le exigieron abrir una en la Ciudad de México.

- “Realmente si viene Hwang In Yeop significa que voy a tener que sacar dinero de algún lado”

- “¿Por qué en Monterrey? Hwang In Yeop, más vale que tengas una fecha en Ciudad de México”

- “¿Cómo que Hwang In Yeop viene a México? Eso sí no me lo esperaba”

- “No te lo creo, Hwang In Yeop viene a Mty”

Hasta el momento, se desconoce si el actor abrirá más fechas para su gira, pero sus fans mexicanos esperan que así suceda.

The Sound of Magic Hwang In Youp as Na Il-deung The Sound of Magic Cr. Lim Hyo Sun/Netflix © 2022

¿Quién es Hwang In Youp?

Es un actor surcoreano de 33 años, ha ganado reconocimiento mundial gracias a su papel como Han Seo Joon en ‘Belleza Verdadera’ (True Beauty). Además de este destacado rol, su carrera incluye actuaciones significativas en series como “The Sound of Magic”, “Why Oh Soo Jae” y actualmente “A Prefabricated Family”.