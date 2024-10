Rubén Rocha minimiza solicitud de revocación de mandato; ofrece su ayuda a ciudadanos para alcanzar las firmas

El gobernador fue respaldado por las y los diputados de Morena Crédito: Cuartoscuro

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se burló de que un grupo de ciudadanos haya formalizado la solicitud para iniciar con la revocación de mandato tras tres años de haber gobernado la entidad y no estar conformes con la crisis que atraviesan algunas regiones y que después de dos meses no han podido controlar para garantizar la paz.

Rocha Moya recordó que la revocación de mandato fue una propuesta de su gobierno, aunque dudó que los ciudadanos vayan a reunir las firmas necesarias para pasar a la consulta a nivel estatal por ello ofreció su ayuda.

“La revocación de mandato es una iniciativa de nosotros (...). Un gobernante que no funciona no tiene porque aguantar la gente todo el periodo y como estoy seguro que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que necesitan para pedirla me ofrezco a buscar la manera para que las junten (las firmas)”, comentó Rubén Rocha en rueda de prensa.

Ciudadanos formalizan solicitud ante el IEES para revocar mandato del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya (Crédito: Especial)

El procedimiento que establece la ley es que los ciudadanos informen al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del titular del Poder Ejecutivo estatal, y podrán empezar a recabar firmas un mes antes de que se cumpla el mismo periodo, se le permite a los ciudadanos recabar firmas por medios impresos y electrónicos, en total tendrán que juntar 200 mil firmas.

Para que proceda la revocación de mandato, es necesario que al menos el 10 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal participe, cuando menos en 11 municipios de la entidad, aunque en la ley no se aclara el número de participantes mínimos por municipio.

Después de dos meses de un incremento en los hechos violentos registrados en algunas regiones de Sinaloa, algunos ciudadanos están inconformes por la “falta de orden” y con los resultados que ha ofrecido hasta la fecha el gobernador.

“Es una urgencia quitar al gobernador Rocha Moya, es una necesidad que miles de empresarios, miles de ciudadanos están pidiendo que por favor se ponga orden en Sinaloa, y lamentablemente este gobernador no pudo lograr lo que los ciudadanos querían un mejor Sinaloa”, dijo un representante del grupo de Ciudadanos Organizados por Sinaloa.

Cabe señalar que, Rubén Rocha fue señalado por el narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada por supuestamente haber entablado un diálogo con el Cártel de Sinaloa para acordar una reunión entre el capo mexicano, el gobernador y Héctor Melesio Cuén, adversario político del morenista.