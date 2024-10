Oaxaca pedirá cancelar mezcal de Paola Rojas; pueblo Mixe condena apropiación cultural: “Prostituyen nuestros elementos”

El Pueblo Mixe es originario de la sierra de Oaxaca; exige respeto a su cosmovisión y cultura. (INPI)

Luego de la controversia que ha generado el mezcal llamado Mixes que promociona la periodista Paola Rojas y de que Oaxaca anunciara una investigación, este martes 29 de octubre el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que pedirá a las autoridades que la marca sea retirada del mercado por tratarse de apropiación cultural indebida no sólo de un elemento cultural, sino del nombre de todo un pueblo originario.

“Es una grosería que Paola (Rojas) diga ‘mezcal Mixes de Paola Rojas’, es una grosería, ni sabe, hacer uso de estos elementos es un insulto como bien lo comentan nuestros hermanos de la región Mixe, por ello el acompañamiento, y vamos a pedir que se cancele esa marca”, advirtió el mandatario morenista en su conferencia de prensa.

Por su parte, presidentes municipales de la región Mixe, ubicada en la montaña del estado, dijeron durante la conferencia del gobernador que no les molesta el hecho de que se promocione su cultura, siempre y cuando los empresarios realmente se acerquen a ellos; sin embargo, en este caso sólo se trató de una apropiación cultural que implica una afectación a sus productores, pues el mezcal es una de las bebidas originarias de sus pueblos.

Es importante mencionar que la tarde del martes, la comunicadora mexicana se pronunció en redes sociales ante la polémica y en un video aclaró que el mezcal Mixes es propiedad de una marca de productores oaxaqueños (Industrias Mayahuel) que le pidieron apoyo para promocionar la bebida; además, aseguró que la marca no está registrada a su nombre.

Ante estas declaraciones, los presidentes municipales de la región Mixe aseguraron que no basta la disculpa de la exconductora de Netas Divinas, sino que también se tiene que garantizar que no volverá a cometerse apropiación cultural indebida, porque se lucra con su cultura:

“En la región Mixe se fabrica mezcal y es una ofensa a nuestros productores (....) Como representantes del pueblo, no estamos de acuerdo. Se están prostituyendo nuestros elementos hereditarios, no es sólo un nombre, son nuestras formas de vida y cotidianidad, estamos interesados en que se investigue a fondo esta situación para que no vuelva a suceder”, advirtieron autoridades del Pueblo Mixe en conferencia de prensa.

Autoridades Mixes piden una investigación por la apropiación del nombre de su pueblo. (Gobierno de Oaxaca)

Pedirán apoyo para que nombre sea del pueblo Mixe

El gobernador de Oaxaca reiteró que pidió a la Consejería Jurídica del estado que se investigue el caso y, en caso necesario se emprendan acciones legales en contra de la marca que originalmente pertenecía a la exdiputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Patricia Campos Orozco. Además de pedir que la marca sea cancelada, se solicitará un resarcimiento del agravio al pueblo Mixe.

Ante este panorama, se buscará también una mesa de diálogo con legisladores federales “para que en la ley se contemple que en el registro de alguna marca, ya sea nombre de un producto, mezcal o textil, se prohíba el nombre de una comunidad, región o cultura sin la autorización, permiso o consentimiento de los pueblos, porque no se puede estar haciendo de los nombres con un fin fundamentalmente de interés económico o de negocio, y la comunidad no tenga aprovechamiento”, adelantó el gobernador de Oaxaca.

Lo anterior buscaría que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no se puedan puedan usar estas propiedades materiales o inmateriales de los pueblos originarios; además, vale recordar que en la recién aprobada Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se establece que las comunidades indígenas y pueblos originarios son sujetos de derecho y ya no sólo de interés público.

Con ello, quedó sentado en la Constitución que cuentan con personalidad jurídica y patrimonios propios, y podrán ejercer sus derechos por sí mismos, tomar decisiones en sus asambleas u órganos comunitarios, nombrar a sus autoridades, recibir y administrar recursos públicos, además de poder defender sus derechos colectivos ante instancias jurisdiccionales y otras autoridades.

Así promocionaba la conductora el mezcal Mixes. (IG)