Monreal y Noroña advierten que renuncia de ministros podría no ser aceptada por el Senado: “Se quedarían sin haberes del retiro” (Foto: especial)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, advirtieron que la renuncia que presenten los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría no ser aceptada por el pleno del Senado, ya que son los encargados de revisar y aceptar la renuncia.

En conferencia de prensa en la Cámara de Senador, Fernández Noroña hizo la precisión sobre que en la Constitución se estableció que los ministros en el cargo debían “declinar” a su candidatura previo al cierre de la convocatoria. aunque también señala que puede renunciar en el mismo plazo y podrían tener sus haberes de retiro, aunque eso no quiere decir que el Senado vaya a aprobarlas.

“Se ha filtrado que hoy presentarían sus renuncias y eso también ha generado una desinformación porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025 porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias, podemos no aceptar sus renuncias (...) es un derecho del Pleno no aceptarlas”, dijo Fernández Noroña.

Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro

Ricardo Monreal emitió un posicionamiento en el mismo sentido que Gerardo Fernández Noroña. Dijo que el Senado podría no aprobar la renuncia de los ministro y con ello se quedarán sin derecho a los haberes de retiro y permanecerán en su cargo hasta agosto de 2025, previo a que los jueces electos rindan protesta en el cargo.

“A los que les corresponde revisar y aceptar las renuncias de ellos es el Senado, puede darse la hipótesis como ha pasado en la historia de que no la acepten y si no la aceptan (los senadores) se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta agosto”, advirtió Ricardo Monreal.

El artículo séptimo transitorio del decreto de la reforma al Poder Judicial, establece que las ministras y ministros de la SCJN que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria, en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

El morenista los recibió este miércoles en su despacho. (Facebook Ricardo Monreal A.)

Ante esta información, Fernández Noroña reprochó el proyecto presentado ayer por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone declarar inconstitucionales algunos artículos reformados y sugirió que no hicieran caso a lo que estable el artículo porque supuestamente no tiene validez.

“La declinación a participar no está a discusión ese es un derecho de los ministros, la declinación a participar se debe respetar, yo no puede obligar a nadie a participar a una persona en un proceso del cual no quieren ser parte es un derecho que le da el marco constitucional vigente, eso no está a discusión, será respetado plenamente. Una renuncia se puede aceptar o no”, dijo el presidente del Senado.