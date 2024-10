¿De cuántos millones es la fortuna actualizada de Paul McCartney? ex integrante de The Beatles

Paul McCartney es posee una fortuna superior mil millones de libras esterlinas. (Infobae/Jovany Pérez)

James Paul McCartney es considerado uno de los mayores exponentes de la música a nivel mundial, pues es una leyenda en activo de la música británica del siglo XX, y por un exintegrante del emblemático grupo The Beatles donde fungió como cantante y compositor.

A lo largo de su vida ha recibido múltiples honores y distinciones, incluido el nombramiento como Sir por la reina Isabel II en 1997, como reconocimiento a su contribución a la música y la cultura. Su legado sigue siendo relevante y continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos alrededor del mundo.

A sus 82 años, Paul McCarney sigue llenando los recintos en los que se presenta con interpretaciones modernas de sus temas de antaño tanto como exintegrante de The Beatles y Wings o como solista.

Además, el cantante británico se ha convertido en uno de los músicos más ricos a nivel mundial y su legado sigue creciendo en las nuevas generaciones.

¿Cuál es la fortuna acumulada del intérprete de Let it Be?

McCartney es considerado el artista más rico de Gran Bretaña. (DANTE FERNANDEZ / AFP)

Según el sitio especializado en la riqueza de los famosos Celebrity Net Worth, Paul McCartney tiene una fortuna acumulada de mil 200 millones de dólares (23 mil 760 millones de pesos mexicanos), lo cuál lo convierten en el primer artista británico en rebasar la barrera de los mil millones de dólares de patrimonio y lo posiciona como uno de los más ricos del mundo.

Además, el sitio anterior registró un aumento en la fortuna de McCartney de 68 millones dólares (mil 558 millones 640 mil pesos mexicanos) respecto a sus registros de inicios de 2023, pues se estima que en años de conciertos el músico recibe 50 millones de dólares anuales, en 2023 presentó su gira mundial “Got Back Tour”, se estrenó la canción inédita de The Beatles “Now And Then”, y relanzó el documental de 1970, Let It Be.

Las regalías de los Beatles, una máquina de billetes

Las regalías de The Beatles tuvieron múltiples propietarios antes de volver a ser de Paul McCartney . (Foto AP, archivo)

“Macca” posee los derechos del catálogo original de canciones de The Beatles, que contiene 251 canciones escritas por los integrantes de la banda, integrada también por John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. La compra fue impulsada por una larga batalla legal para recuperar los derechos de su música.

En 1985, Michael Jackson adquirió el repertorio completo de The Beatles por un valor estimado de 47 millones de dólares. Posteriormente, vendió el 50% de la participación a Sony Music por la impresionante suma de 95 millones de dólares.

Tras su muerte, la compañía adquirió el 50% restante por USD 750 millones de dólares, valorando el catálogo de la agrupación en mil millones de dólares en ese momento. Finalmente, en 2017, McCartney presentó una demanda contra la disquera y logró recuperar los derechos con un acuerdo cuyo precio se mantiene en secreto.

El compositor gana aproximadamente 70 millones de dólares al año a través de regalías de diversas fuentes, incluidos los derechos de canciones y mercancías, tanto suyas como de The Beatles.

Las propiedades de “Macca”

Según información del periódico británico The Sunday Times McCartney cuenta con una cartera de propiedades valorada en 100 millones de dólares repartidas por todo el mundo. En el Reino Unido, posee una impresionante finca de 190 acres valorada en 4 millones de dólares. Además, cuenta con seis propiedades exclusivas en el país, incluyendo una mega mansión de 1.500 acres en East Sussex.

Su lista de propiedades internacionales incluye una finca en Escocia, una villa en East Hampton, Long Island, un elegante ático en Manhattan y una modesta casa en Nueva York con vistas al Museo de Arte Moderno.