Sindicatos de repartidores y conductores de apps protestaron por su independencia y mejores condiciones de trabajo en la CDMX

Repartidores de Uber Eats protestaron por mejores tarifas. (Foto: Reuters)

A días de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció y firmó una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para beneficiar a los trabajadores de diversas plataforma de servicios móviles como Uber, Didi, Rappi, entre otros, los llamados “socios” de dichas aplicaciones han realizado protestas para solicitar independencia, mejores condiciones de trabajo y seguridad.

En redes sociales, algunos grupos pertenecientes a las Apps antes mencionadas realizaron manifestaciones en algunas calles de la Ciudad de México, ya que rechazan que sus derechos vayan acompañados de una relación tradicional de jefe-empleado.

Con pancartas en mano o leyendas plasmadas en los parabrisas de sus vehículos, tales como “tarifas justas”, los colaboradores realizan protestas en busca de mejores tarifas, así como demandas para una mejor seguridad.

Entre sus peticiones se encuentra también la de poder “subir” clientes en Aeropuertos, ya que hay que recordar que en algunas entidades se ha negado.

Y es que las movilizaciones han sido encabezadas por sindicatos como el de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), así como el de Reparto de México y el Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (SICONVESE), quienes se mantienen en reclamo en pro de la ley de regulación del sector.

Repartidores de plataforma en México buscan mejores tarifas. (REUTERS/Gustavo Graf)

De acuerdo con las investigaciones, dichos sindicatos están ligados a empresas de servicios de transporte tradicionales, los cuales se han visto presuntamente perjudicados por la irrupción de plataformas de transporte.

Por ejemplo, UNTA funge como un sindicato que fue constituido el 20 de abril de 2021, como una unión de trabajadores de dos empresas de transportes con camiones, llamadas Transportes Norte de Sonora y Bicentenario RFM.

En ese sentido, también se hace un “reclamo” por parte de los socios de la app, para mantener su independencia. Esto luego de que el gobierno que preside Claudia Sheinbaum firmó un decreto de reforma para que los trabajadores puedan acceder a prestaciones de ley como contar con el servicio de Seguridad Social del IMSS.

Respecto a la minuta, la mandataria mexicana dio a conocer que se tomó la decisión de regular esta labor, debido a que en la época de la pandemia se elevó mucho. Se calculan poco más de 600 mil trabajadores vinculados a las plataformas digitales antes mencionadas.

“Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son transnacionales, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Feneral del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con los trabajadores, se contratan como socios, que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben tener, si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades”, declaró la mandataria.