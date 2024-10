Karely Ruiz hace lista de regalos para su bebé y redes la tachan de ‘hambreada’; así respondió al hate

(Instagram)

Hace algunos meses, Karely Ruiz reveló a sus seguidores que estaba embarazada y se sentía sumamente feliz de esta próxima etapa que le espera en su vida. No obstante, en esta ocasión generó revuelo en redes tras compartir que haría una lista de regalos para su bebé.

“Voy a crear una lista de Amazon para sus detallitos, vi mucha gente que no pudo entrar al link y gracias en serio. No toda la gente es envidiosilla, en serio amo a mis fans y siempre estaré para ustedes”, fue lo que colocó en primera instancia en su cuenta de Instagram.

Y es que, usuarios en redes sociales no tardaron en arremeter contra la modelo de OnlyFans y la criticaron por estar dispuesta a aceptar regalos cuando ella cuenta con una gran fortuna.

Karely Ruiz responde a las críticas

A través de una historia en Instagram, la creadora de contenido explícito se mostró molesta con las diversas críticas que recibió. En este sentido, la famosa especificó que no decidió abrir la lista de regalos para aprovecharse de sus seguidores, pues el dinero no es algo que le hiciera falta.

“Oigan, qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada, que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, buenos conmigo, que me quieren regalar algo, le quieren obsquequiar algo a la niña y es super bien recibido”, comenzó a decir.

Además, Karely recordó que siempre que sucede alguna catástrofe natural u otro tipo de tragedias, muchos usuarios son los primeros en pedirle que apoye económicamente, debido a que en ocasiones anteriores a ella le ha nacido hacer este tipo de acciones benéficas.

“Nada les embona, pero no pase algo, porque luego luego de: ‘ayuda acá, Karely’ ahí se les olvida... ahí no hay hate para Karely. Gracias a Dios me va super bien y mi hija va a tener todo, ya tiene todo, pero no le veo el problema, pero la gente siempre tira. Qué novedosos”, dijo.

