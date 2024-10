Así es protocolo que seguirá Oasis en México para evitar peleas entre los hermanos Gallagher

Oasis en México para 2025 (Facebook Oasis)

Oasis volverá a México después de 16 años; sin embargo, los hermanos Gallagher no están por completo reconciliados, simplemente se dieron la oportunidad de volver a tocar música juntos.

Los problemas entre Noel y Liam Gallagher son muy fuertes, pero los compromisos de la gira de 2025 deben ser cumplidos, así que se estableció un protocolo muy estricto para que convivan lo menos posible, básicamente sólo van a estar juntos en el escenario.

Oasis tiene fechas en el Estadio GNP Seguros para el 12 y 13 de septiembre del próximo año, así que esta lista de especificaciones se aplicarán también en México.

Estas son las medidas que Oasis tomará en México para evitar peleas entre Liam y Noel Gallagher:

Oasis estará en México el 12 y 13 de septiembre (Ticketmaster)

Según informó The Mirror, los hermanos estarán separados durante toda la gira, funcionando prácticamente como entidades independientes. Esta medida busca minimizar el riesgo de confrontaciones que podrían tener repercusiones mediáticas y financieras.

La planificación de la gira de Oasis ha sido descrita como una “operación militar”, con cada detalle cuidadosamente diseñado para evitar encuentros fuera del escenario. Los hermanos Gallagher tendrán camarines y áreas de preparación separados, así como itinerarios de viaje distintos. El contacto entre ellos se limitará a las presentaciones y al trabajo promocional estrictamente necesario, según el medio británico.

El regreso de la banda, que marcó una era con su rock irreverente, es considerado un evento histórico en el mundo de la música; sin embargo, las diferencias personales entre Liam y Noel han sido una constante fuente de controversia desde los inicios de Oasis.

Liam Gallagher, quien recientemente comentó en X que fue él quien dio el primer paso para reconciliarse con Noel, ha asegurado que los conflictos han quedado atrás. No obstante, para evitar preguntas incómodas que puedan reavivar las tensiones, los hermanos han decidido no dar entrevistas juntos. A pesar de estos esfuerzos, una fuente cercana a la gira advirtió que no se trata de una reunión basada en el amor fraternal, sino de una colaboración profesional.

Los hermanos Gallagher sólo convivirán en el escenario (Ocesa)

Además de México, Oasis visitará otras ciudades como Cardiff, Londres, Dublín y Nueva Jersey.

El operativo logístico detrás de esta reunión busca garantizar que el regreso de Oasis sea recordado por su música y no por las disputas familiares que han marcado su historia. La estrategia de separación es una medida preventiva para asegurar que los hermanos puedan compartir el escenario sin que sus diferencias personales interfieran en el espectáculo.

Precios de Oasis en México

General A: 3 mil 477 pesos mexicanos

General A con VIP: 10 mil 743 pesos mexicanos

General B: 3 mil 477 pesos mexicanos

Zona GNP: 5 mil 490 pesos mexicanos

Zona GNP con VIP: 14 mil 769 pesos mexicanos

Verde B: 4 mil 270 pesos mexicanos

Naranja B: 3 mil 416 pesos mexicanos

Verde C: 2 mil 196 pesos mexicanos

Naranja C: 1 mil 377 pesos mexicanos

Los precios listados anteriormente ya cuentan con cargos por servicio.