Tras muerte de Liam Payne, habrá proyección GRATIS de concierto de One Direction en un museo de CDMX

En CDMX habrá proyección gratis de un concierto de One Direction, tras la muerte de Liam Payne Crédito: Cuartoscuro

La muerte de Liam Payne conmocionó a miles de fans mexicanas que seguían al cantante británico desde que era parte de One Direction. Tan solo en la Ciudad de México (CDMX) se realizaron varias actividades para rendir homenaje al artista, quien falleció el 16 de octubre en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

Ahora las fans tienen una opción más para homenajear al exintegrante la famosa boyband, ya que el Museo Casa de Carranza anunció una proyección gratuita de un concierto de One Direction.

Mediante redes sociales, el recinto cultural invitó a asistir al evento en el que se proyectará el film One Direction Where We Are-Live From San Siro Stadium.

La cinta fue grabada durante las presentaciones que la banda tuvo en Milán, Italia los días 28 y 29 de junio de 2014 como parte de su gira Where We Are Tour. La dirección estuvo a cargo de Paul Dugdale.

Museo Casa de Carranza invitó a la proyección del show de One Direction (Crédito: Facebook/Museo Casa de Carranza INAH)

Será la tarde del 24 octubre cuando el concierto se proyecte como parte del Ciclo “Vibraciones en vivo: tardes de conciertos” en el Museo Casa de Carranza. La cita es a las 16:00 horas.

En la invitación, el museo informó que la entrada será gratuita. Sin embargo, el cupo será limitado, por lo que sólo se permitirá el acceso a 80 personas.

Para informes adicionales, el recinto puso a disposición sus medios de contacto: el correo electrónico karla_peniche@inah.gob.mx y el número telefónico 55 55 46 64 94 Ext. 414100

Cabe mencionar que desde que Museo Casa de Carranza hizo el anuncio, fans de Liam Payne comentaron que los lugares disponibles para ver la proyección no son suficientes, tomando en cuenta la popularidad del cantante en México.

Fans de Liam Payne consideran que el cupo es insuficiente (REUTERS/Tom Nicholson)

Por otra parte, en los últimos días las directioners se han unido para pedir a a las cadenas de cine más populares del país reestrenar el documental One Direction-This Is Us, el cual sigue a la boyband durante la gira Take Me Home Tour y en el que Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik hablaron sobre sus inicios en sus ciudades natales, su aparición en The X-Factor y su ascenso a la fama.

Setlist del film One Direction Where We Are-Live From San Siro Stadium

Midnight Memories

Little Black Dress

Kiss You

Why Don’t We Go There

Rock Me

Don’t Forget Where You Belong

Live While We’re Young

C’Mon, C’Mon

Right Now

Through The Dark

Happily

Little Things

Moments

Strong

Better Than Words

Alive

One Thing

Diana

What Makes You Beautiful

You & I

Story of My Life

Little White Lies

Best Song Ever