Mónica Noguera apaga los rumores de romance con Erik Rubín con este gesto a Andrea Legarreta

La conductora ha sido señalada como la 'tercera en discordia' en el matrimonio de Erik Rubín y Andrea Legarreta desde septiembre de 2023.

Andrea Legarreta sorprendió a sus 6.6 millones de seguidores en Instagram con un conmovedor mensaje en memoria de su madre, Isabel Martínez, quien murió en 2023 tras sufrir complicaciones en su salud aparentemente relacionadas con fibromialgia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario que Mónica Noguera dejó en la publicación en medio de rumores de romance con Erik Rubín.

“Quise compartir con ustedes este hermoso vídeo que me conmovió muchísimo… Es que, así es… por lo menos yo así lo siento. Esta dulce conversación entre #AndrewGarfield y #Elmo es una caricia al corazón. Besos al cielo a todas las mamás que están allá… Besos mi Chabelita!! Te amo y extraño infinito TODOS los días de mi vida”, escribió.

El video al que se refiere la conductora del programa ‘Hoy’ es una breve charla que el reconocido actor estadounidense tuvo con Elmo sobre las emociones que enfrenta desde 2019 por el fallecimiento de su madre, Lynne.

Andrew Garfiel recordó a su madre fallecida en una enternecedora charla con Elmo de Plaza Sesamo Créditos: X/@Elmo

La publicación de Andrea Legarreta se inundó con mensajes de apoyo y pronta resignación para Andrea Legarreta. Entre estos destacó una serie de emojis de corazón rojos que Mónica Noguera dejó en la sección de comentarios y que la conductora estrella de Televisa respondió con más emojis del mismo estilo.

De esta manera, ambas conductoras terminaron con los rumores sobre un supuesto distanciamiento tras las especulaciones que circulan en redes sociales sobre su ‘triángulo amoroso’ con Erik Rubín.

¿Mónica Noguera y Erik Rubín ya tienen planes de boda?

Las especulaciones sobre el supuesto romance de Mónica Noguera y Erik Rubín revivieron en octubre de este 2024 tras un comentario burlesco que ‘El Coque’ Múñiz hizo sobre la conductora.

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica; le hablé a Mónica y, ¿sabes qué me dijo?: ‘deja que acabe Jesucristo Superestrella’”, contó para el noticiero matutino de Imagen Televisión.

Tras lo sucedido, las redes sociales se inundaron con comentarios sobre el supuesto triángulo amoroso, por lo que tanto Mónica Noguera como Andrea Legarreta compartieron su opinión al respecto.

Hasta el momento, Erik Rubín no se ha pronunciado ante los rumores. (andrealegarreta, erikrubinoficial, monanoguera, Instagram)

“Pues yo creo que estaba bromeando porque no es así. La verdad, creo que si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así, absolutamente no (...) “No se pueden casar, nosotros no hemos firmado el divorcio”, aseguró la conductora de ‘Hoy’ en un encuentro con medios.

Mónica Noguera retomó las declaraciones de su colega y compartió su opinión al respecto en sus historias de Instagram: “Por eso adoro a Andrea Legarreta, porque me conoce y nos queremos. Y efectivamente, Coque estaba bromeando”.