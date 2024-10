¿René Franco le pagó 100 mil pesos a Adrián Marcelo por entrevistarlo? Periodista rompe el silencio (Fotos: RS)

Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar por La Casa de los Famosos México, pese a que abandonó el reality show y generó gran revuelo dentro y fuera de Televisa. Recientemente, su entrevista con René Franco en el programa La Taquilla ha sido objeto de atención, no solo por el contenido de sus declaraciones, sino también por las presuntas condiciones que impuso para participar en el encuentro, entre ellas grabar en Estados Unidos y un pago por 100 mil pesos mexicanos.

El periodista Michelle Ruvalcaba reveló que el villano del programa, ex conductor de Multimedios, no accedió fácilmente a la entrevista. Franco tuvo que enviarle tres solicitudes antes de que finalmente aceptara. Esta entrevista era esperada por muchos de sus seguidores, quienes deseaban conocer más sobre su experiencia en el reality y sus futuros proyectos profesionales.

“La primera vez lo bateó, la segunda lo ignoró, hasta la tercera. Le cobró la cantidad de 100 mil pesos. La entrevista se hizo en Los Ángeles, California”, contó Rubalcava en su canal El Mich TV.

Desde su inesperada salida de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su contenido en Internet. Sin embargo, con la finalización del programa de Televisa, ha comenzado a compartir detalles sobre su participación y sus planes futuros a través de su canal de YouTube, Hermanos de leche. En este espacio, junto a su amigo y socio conocido como La Mole, ha hablado abiertamente sobre sus excompañeros Gala Montes y Arath de la Torre, lo que rápidamente se volvió tendencia.

René Franco niega haberle pagado 100 mil pesos a Adrián Marcelo: “Decidió darle la entrevista al mejor programa que hay en México”

El periodista René Franco abordó el tema durante su programa La Taquilla el 17 de octubre, cuando mencionó que una reportera del programa Chisme No Like lo contactó para preguntarle sobre lo que había dicho Michelle Rubalcava respecto al pago por entrevistar a Adrián Marcelo.

“Yo le contesté, ‘estos babosos buscan que un día los demande, ¿verdad?’”, dijo Franco. “O sea, la teoría en esta es tan estúpida. Te voy a hacer dos teorías así, dos teorías científicas: o Adrián me cobró 100 mil por la entrevista o Michelle Rubalcava se está haciendo chaquetas mentales. La envidia tiene mil caras”, comentó.

El conductor de televisión aseguró que Adrián Marcelo decidió darle la entrevista porque su programa, La Taquilla, es el mejor de México y no tiene la culpa de hacerlo bien: “Por lo que me haya dado la entrevista, no me interesa, pero cuando vio lo que se armó, yo no le pedí que pusiera un tweet. Lo que estoy entendiendo es que él decidió darle la entrevista al mejor programa que hay en México para dársela, y eso, pues sí, jode a todos los demás pero yo qué culpa tengo de hacer bien mi trabajo”, afirmó.

Finalmente, durante la transmisión de “La Taquilla”, René Franco aseguró que no le interesan las críticas generadas en internet, luego de que varios usuarios expresaron su decepción por la esperada entrevista con Adrián Marcelo, alegando que no dejó hablar al influencer y que toda la entrevista giró en torno a René Franco.