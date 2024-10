Cynthia Klitbo asegura que Laura Zapata sostuvo un romance con estas dos famosas

Klitbo afirmó que Zapata había tenido relaciones con dos mujeres famosas, según información de Yolanda Andrade (Archivo)

Durante una reciente emisión del programa Secretos de villanas, la actriz Cynthia Klitbo reveló detalles sobre la vida personal de su colega Laura Zapata, generando un gran revuelo entre las participantes del show.

Klitbo afirmó que Zapata había mantenido relaciones con dos mujeres famosas, lo que sorprendió a sus compañeras.

Según Klitbo, esta información le fue confirmada por Yolanda Andrade, quien le mencionó que Zapata tenía inclinaciones hacia las mujeres, un rumor que presuntamente ya circulaba en Televisa desde hace tiempo.

En el programa, Klitbo mencionó que Andrade le reveló los nombres de las supuestas ex parejas de Zapata: Denisse de Kalafe y Raquel Olmedo.

Yolanda Andrade declaró en marzo pasado que Laura había tenido un romance con dos famosas (@yolanda_andrade_14 / IG - Cuartoscuro)

Esta revelación provocó una serie de preguntas por parte de las otras participantes, quienes querían saber más sobre cómo Klitbo había obtenido tal información. La actriz respondió que estaba preparada para el programa y que tenía su teléfono lleno de datos al respecto.

La conversación también trajo a colación un incidente del año anterior, cuando Zapata le preguntó a “Marianita”, otra de las compañeras del programa, si era lesbiana.

Klitbo sugirió que esto podría haber sido un intento de Zapata por descubrir si Marianita tenía interés en ella. En tono de broma, Klitbo comentó que “a Marianita no le gustan las momias”, haciendo referencia a la diferencia de edades entre las involucradas.

Según la información que compartió Cynthia, Denisse de Kalafe habría tenido una relación con la villana (Getty Images)

Además, Klitbo recordó que durante un viaje anterior, una vidente había afirmado que una de las participantes del programa es lesbiana y estaba enamorada de Mariana. Esta anécdota fue recibida con sorpresa por las demás villanas, quienes se preguntaban cómo Klitbo podía recordar tantos detalles.

Por su parte, Aylin Mujica especuló sobre los gustos de Zapata, insinuando que tal vez ella le había interesado durante una colaboración en un musical.

Mujica comentó que Zapata le había hecho “la vida imposible” durante ese proyecto, sugiriendo que este comportamiento podría ser una reacción a un interés romántico no correspondido.

La cubana Raquel Olmedo fue otra de las mencionadas por Cynthia en 'Secretros de villanas' (raquel_olmedooficial / Instagram)

Fue en marzo de 2024 cuando Yolanda Andrade mencionó frente a la prensa que sabe muy bien que, presuntamente, Laura fue pareja de dos famosas, una actriz y otra cantante.

“Ya me acordé de un detalle, bueno, un detallón, el de Laura. Ya que anda recordando romances, yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno, tuviste dos: uno con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacías, y otra, una cantante”, dijo Andrade.

Días después, al ser cuestionada sobre la develación hecha por Andrade, Zapata no ocultó su molestia: “No voy a entrar en ese lupanar, no voy a entrar. Voy a cruzar ‘el charco’ para un trabajo, tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora, no voy a estar contestando preguntas de lupanar”.