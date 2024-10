Ana María Alvarado habla de la posibilidad de ser parte de La Casa de los Famosos México en su tercera temporada

Ana María Alvarado aseguró que sería una muy buena habitante, pues tiene facilidad de diálogo. (Foto: Instagram)

A menos de un mes de que terminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ya comienzan a circular algunos nombres sobre los posibles participantes de la tercera emisión; aunque algunos seguidores aseguran que no se llevará a cabo por las constantes polémicas que existieron anteriormente, la posibilidad emociona a más de uno.

Entre dimes y diretes sobre lo que sucederá el siguiente año con el reality show 24/7, la periodista Ana María Alvarado habló sobre la posibilidad de formar parte del exitoso proyecto de Televisa y resaltó las cualidades que tendría como habitante de la casa.

Ana María Alvarado asegura que sería una habitante muy tranquila

Durante una entrevista con Michelle Rubalcava, la colaboradora de “Sale el sol” compartió su postura sobre la dinámica que se llevó a cabo en la reciente temporada de La Casa de los Famosos, pues en los últimos años la producción incluyó a periodistas y presentadores entre los participantes

“Shanik cómo nos decepcionó, iba bien, era un hit. Luego enloqueció aconsejada por Adrián, y luego se la pasó llorando, entonces al público ya no le convenció. Ahí semana con semana todo puede variar, el que puede pintar para ganar o para perder, y al final resultó todo lo contrario”, dijo sobre la participación de la periodista de “Hoy” en las primeras semanas del reality y el ganador absoluto, Mario Bezares.

(Captura de pantalla/YouTube)

Asimismo, también se sinceró sobre la posibilidad de que se integre como habitante, pues aunque no descarta la posibilidad, asegura que prefiere que la inviten como panelista.

“Prefiero estar en el panel. Me gustaría más en el panel, y aunque no me llamen al panel nosotros desde acá somos panelistas, y podemos decir lo que sea”, mencionó haciendo referencia a la cobertura que hicieron durante los dos meses que duró el reality en la sección “Pájaros en el alambre” del matutino de Imagen.

Sin embargo, también reveló que su compañera le ha dicho que sería un gran elemento para la casa, por lo que ella misma resaltó las cualidades que aportaría.

“Joanna Vega Biestro también me dice: ‘tú serías buen elemento’. Tendría que pensarlo, me gusta más desde afuera”, detalló; y agregó cómo sería su convivencia con sus compañeros:

“No tendría tanto problema. Sé que soy bastante paciente, tolerante, tal vez sería bastante moderadora, podría platicar y conversar con ellos muy a gusto, pero no lo sé, la verdad. Tendría que darse el momento para ver si me animaría, pero yo preferiría afuera,” declaró entre risas.