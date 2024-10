Ésta fue la última publicación del ‘Kompa Yaso’; fans reaccionan: “Gracias por tantas risas” | FOTO

El artista ha vivido varios meses muy complicados luego de su trasplante de riñón. (IG Kompa-Yaso)

La inesperada muerte del Kompa Yaso conmocionó a sus seguidores, quienes llenaron de mensajes emotivos su última publicación en Instagram. El comediante había promocionado su próximo show en Tijuana para noviembre, lo que refleja que no esperaba el trágico desenlace. La publicación muestra un flyer de su evento junto a la comediante Wanders Lover, donde se le veía entusiasta por continuar con su carrera. “Gracias por tantas risas”, comentaron sus seguidores, expresando gratitud y admiración por el legado humorístico que dejó.

Eleazar del Valle, más conocido como el Kompa Yaso, fue hospitalizado días antes de su muerte debido a complicaciones de salud que resultaron en un daño cerebral severo. Su familia solicitó apoyo económico para cubrir los gastos médicos y funerarios, lo que unió aún más a sus fans en torno a la tragedia. La última publicación del comediante no solo revelaba sus planes laborales, sino que también demostró que no había señales evidentes de que estuviera tan cerca de la muerte.

El Kompa Yaso había promocionado su próximo show en Tijuana para noviembre, lo que refleja que no esperaba el trágico desenlace. (elkompayasoreal, Instagram)

Una comunidad de seguidores conmovida

El flyer del evento en Tijuana se convirtió en un espacio de condolencias, donde cientos de seguidores expresaron su tristeza por la pérdida del comediante. “Nos dejaste sin despedida, pero te recordaremos siempre”, se leía en algunos de los comentarios. Otros destacaron lo mucho que el Kompa Yaso aportó a la comedia mexicana con su estilo único y humor irreverente.

Eleazar del Valle no solo dejó una marca en la televisión con programas como Chisme No Like, sino que también consolidó una sólida base de seguidores con su distintivo humor negro y su icónica máscara. Aunque su carrera fue breve, su impacto en la comedia fue significativo. Los planes para su show de noviembre en Tijuana fueron interrumpidos por su fallecimiento, pero su legado sigue vivo a través de sus actuaciones y del cariño de su público.

‘Kompa Yaso’, el actor que se volvió comediante

El Kompa Yaso, cuyo ingenio y humor conquistaron al público, reveló en una antigua entrevista con Mara Patricia Castañeda que su icónica máscara nació como una estrategia para proteger su identidad. Del Valle trabajaba como consultor de seguridad en 2018 cuando decidió incursionar en la televisión, temiendo que un posible fracaso lo afectara laboralmente.

“Un amigo me dio una máscara fea, la recorté y quedó peor, pero me la puse”, bromeaba sobre el origen del Kompa Yaso. Con una formación en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, soñaba con ser actor de telenovelas, pero la comedia fue su verdadero camino. “Siempre quise hacer reír, aunque no fue intencional al principio”, confesó. Antes de alcanzar la fama, sobrevivió con diversos trabajos, desde consultor hasta grabador de nombres en granos de arroz.

En una de sus últimas publicaciones en Facebook, Eleazar del valle posa frente a la cámara luciendo las secuelas de su larga batalla por recuperar su salud. (Eleazar del Valle / facebook)