Así lucía sin máscara el ‘Kompa Yaso’, comediante y conductor de ‘Chisme No Like’ que murió tras una larga crisis de salud

Kompa Yaso fue un destacado comediante que incursionó en la conducción en el programa Chisme No Like. (Eleazar del Valle / Fb / elkompayasoreal, Instagram)

Eleazar del Valle, comediante que adquirió popularidad como conductor invitado en el programa de espectáculos Chisme No Like bajo el apodo de Kompa Yaso, murió luego de una larga crisis de salud ocasionada por un daño renal irreversible. La noticia fue dada a conocer este jueves por la emisión Chisme TV y confirmada posteriormente por Ximena Santamarina, sobrina del standupero.

En entrevista para De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante, Ximena Santamarina indicó que Kompa Yaso había sido inducido al coma luego de sufrir un evento cerebrovascular: “Está intubado y sedado. Estamos esperando que no haya daño cerebral. Sí, está en coma inducido. Tiene dos medicamentos que lo mantienen dormido, y estamos a la espera de que los vayan retirando para ver cómo despierta”.

Sin embargo, la salud del comunicador colapsó y falleció las primeras horas de este 17 de octubre. La noticia generó zozobra entre un amplio grupo de seguidores de la comedia de Kompa Yaso y despertó interés entre miles de internautas que descubrieron su ácido sentido del humor en la emisión Chisme No Like.

Así lucía ‘Kompa Yaso’ sin máscara

Kompa Yaso era el alter ego de Eleazar del Valle, un consultor de seguridad con inquietud por hacer comedia. Durante la segunda mitad de los 2000 incursionó en el stand up. En YouTube existen registros de los primeros shows de Eleazar del Valle, donde su comedia ya estaba marcada por el humor negro y crítico.

En 2022 su salud se deterioró aceleradamente debido a una insuficiencia renal que en diversas ocasiones lo mantuvo grave en el hospital. A partir de entonces la identidad de Eleazar del Valle fue expuesta en campañas que solicitaban recursos para su tratamiento médico.

En una de sus últimas publicaciones en Facebook, Eleazar del valle posa frente a la cámara luciendo las secuelas de su larga batalla por recuperar su salud.

En una de sus últimas publicaciones en Facebook, Eleazar del valle posa frente a la cámara luciendo las secuelas de su larga batalla por recuperar su salud. (Eleazar del Valle / facebook)

¿Quién era el ‘Kompa Yaso’?

Eleazar del Valle, conocido como el Kompa Yaso, falleció la mañana de este jueves 17 de octubre de 2024. El comediante, cuyo ingenio y humor conquistaron al público, reveló en una antigua entrevista con Mara Patricia Castañeda que su icónica máscara nació como una estrategia para proteger su identidad. Del Valle trabajaba como consultor de seguridad en 2018, cuando decidió incursionar en la televisión, temiendo que un posible fracaso lo afectara laboralmente.

“Un amigo me dio una máscara fea, la recorté y quedó peor, pero me la puse”, bromeaba sobre el origen del Kompa Yaso. Con una formación en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, soñaba con ser actor de telenovelas, pero la comedia fue su verdadero camino. “Siempre quise hacer reír, aunque no fue intencional al principio”, confesó. Antes de alcanzar la fama, sobrevivió con diversos trabajos, desde consultor hasta grabador de nombres en granos de arroz.

El legado de Kompa Yaso incluye colaboraciones en programas como Chisme No Like y La Ke Buena, donde dejó huella con su estilo único de humor.

Durante la segunda mitad de los 2000, Eleazar del Valle incursionó en el stand up. (YouTube)