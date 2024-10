“Pusieron los sueños de las juezas en una tómbola”, el duro mensaje de una senadora en sesión por las sufragistas

Dijo que no había nada que celebrar, pues en el Senado “se burlaron de las mujeres”. (GP-PAN)

Durante la sesión solemne en el Senado para inscribir en el muro de honor el legado de las sufragistas, la legisladora panista Laura Esquivel Torres enunció un fuerte discurso en contra de la Reforma al Poder Judicial de la Federación y arremetió contra el proceso de insaculación por el que fueron seleccionados los cargos que serán elegidos el 1 de junio de 2025.

“Humillaron y se burlaron de miles de mujeres juzgadoras que lucharon durante años para ganarse el espacio que tenían”, dijo mientras relataba la historia de una jueza oriunda de su natal Michoacán llamada Griselda, quien inició su carrera judicial hace muchos años y en 2025 se quedará sin empleo porque su puesto fue sorteado en la controversial tómbola del pasado fin de semana.

“Es reconocida como una de las juezas más estudiosas y honorables de este país. Pero ¿saben qué? Ya se va. Se va porque ustedes sacaron su nombre en una tómbola. Se va porque formalmente ustedes la corrieron, la destituyeron. Materialmente la humillaron, le arrebataron su dignidad poniendo sus sueños, su vida y su esfuerzo en una tómbola”, condenó enérgicamente la senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

Las sufragistas ahora están en el Muro de Honor de la Cámara Alta. (Senado de la República)

Esquivel Torres lamentó que el esfuerza de ella y más de 300 trabajadoras haya sido desechado en el sorteo del pasado sábado. Dijo que las hijas de Griselda fueron partícipes del gran esfuerzo de su madre por ganarse un lugar en el Poder Judicial de la Federación (PJF), sin embargo, al llevar su plaza a la insaculación, los senadores le dieron un pésimo ejemplo a ellas y a todas las niñas mexicanas por la forma en que perjudicaron a muchas mujeres.

“Las sufragistas estarían muy orgullosas de ver a tantas mujeres en la impartición de justicia, de ver a mujeres ministras, magistradas, juezas, pero estarían muy decepcionadas de ver que hoy en nuestro país no se busca justicia, sino venganza, que se busca no la profesionalización, sino la subordinación”, lamentó la panista.

“No llegamos todas”

Laura Esquivel dijo que si bien este 17 de octubre era un día importante, había mucho que conmemorar pero con poco por lo cual celebrar. Y es que si bien reconoció que México atraviesa por un momento histórico al tener a su primera mujer presidenta y muchas mujeres gobernando, las sufragistas estarían decepcionadas de lo que muchos legisladores hicieron aprobando reformas en contra del propio pueblo.

“Ellas ya tienen el lugar en su historia, ¿dónde estaremos nosotras? Ellas ayudaron a romper el techo de cristal. A nosotras nos toca evitar que miles de mujeres no queden atrapadas recogiendo esos pedazos. No, senadoras, no hemos llegado todas, nos faltan muchas. Nunca más perjudiquen a las mujeres. No hay votos que lo justifiquen, eso no es la democracia. Eso no es la democracia. Reconozcamos y honremos a las sufragistas de la mejor manera, con nuestras acciones”, concluyó la panista.

La panista Laura Esquivel lamentó que en un día tan importante, los legisladores 'se burlaran' de las mujeres juzgadoras Crédito: Senadores PAN