Libro sobre Xóchitl Gálvez se vende en 29 pesos: “Espero a que su precio iguale lo que costó el papel”

A finales del 2023, cuando el ambiente politico en México tomaba fuerza de cara a la jornada electoral, se publicó un libro en torno a la vida de Xóchitl Gálvez, entonces aspirante al Poder Ejecutivo, el cual fue titulado Xingona. Una mexicana contra el autoritarismo, mismo que contaba con un precio superior a los 350 pesos; hoy se sabe que no cuesta ni 50 pesos. ¿Qué pasó?

El material antes mencionado fue escrito por Ivonne Melgar, la cual se encargó de seguir por 24 años la vida y carrera política de la excandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México y la cual aspiró a convertirse en la primera mujer en ocupar el Poder Ejecutivo.

“Aquí se relata su formación en la defensa de los más pobres frente al poder de los caciques, su vida universitaria, su llegada como indígena al mundo empresarial y a la política, sus encontronazos y su elección por el diálogo, sus polémicas y su terquedad, su pasado y sus planes”, se lee en la descripció de venta del material.

En plataformas como Amazon, el libro antes mencionado se oferta por un valor de 339 pesos, mismos que los seguidores de la ingeniera deben invertir para así poder conocerla mejor; no obstante, a dos semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y de que la exsenadora dejara de figurar con frecuencia en la vida política el país, se ha dado a conocer que el libro ya puede comprarse en diversos sitios por sólo 29 pesos.

Mediante la red social X -antes llamada Twiter-, se ha difundido una foto donde se remarca que el libro cuenta ya con un nuevo valor.

“Por 29 pesotes esta joya de la literatura universal puede ser tuya”, se lee en la publicación.

De manera inmediata, esta imagen se volvió viral, al tiempo de acumular una gran cantidad de comentarios a modo de burla, pues se hizi énfasis en que ni siquiera cuando Gálvez Ruíz luchó por arrasar en las urnas, el material fue uno de interés para los simpatizantes.

“A ver sí entiendo bien. Me pagan 29 pesos si deseo tener literatura chafa? Si me pagaran 3000 probablemente se los acepte y sería para ponerlo en el baño”; “Me debo apuntar en alguna lista para ver si me hago acreedor?”; “Me espero a que su precio iguale al precio de papel de baño, para que convenga; pues tienen el mismo uso”; “Ni regalado lo quiero” o “Doy 10 y solo porque ya se me termino el carbón para el anafre”, se lee en redes.

No es el único libro sobre Xóchitl Gálvez

Además de este material, en noviembre del 2023 la exsenadora y simpatizante del PAN acudió a la Feria International del Libro de Guadalajara (FIL) donde presentó el libro Xóchitl Gálvez. Soy Cabrona y media...: Salvar a México, escrito por Raciel Trejo, un material cuyo valor es de 309 pesos.

Al momento no se sabe si éste también está en rebaja, pero ha trascendido que, al momento de presentarlo en la ‘Perla Tapatía’, Gálvez olvidó el nombre del material, recordando con ello uno de los varios deslices que tuvo el expresidente Enrique Peña Nieto en cuanto a literatura se refiere.

