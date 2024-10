Gobierno de Sheinbaum recuerda a las sufragistas por aniversario de derechos electorales de las mujeres: “Fue luchado”

Noemi Juárez expuso sobre las sufragistas en la sección 'Mujeres en la historia'. | Gobierno federal

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica y encargada de la sección de La Mañanera: Mujeres en la Historia, recordó la lucha de las sufragistas con motivo del 71 aniversario del reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en México, que se celebra cada 17 de octubre.

En Palacio Nacional, la funcionaria reprochó que actualmente se siga haciendo referencia al derecho de las mujeres a votar y ser votadas como un recurso otorgado o concedido por los hombres, pues afirmó que fue producto de una lucha que encabezaron miles de sufragistas en todo el país a lo largo de varias décadas.

“Frecuentemente enunciamos un día como hoy como cuando se le otorgó el voto a las mujeres y no fue una concesión, no se otorgó, no se concedió, sino que fue el producto de una lucha de decenas de miles de sufragistas mexicanas, fue una lucha de décadas que terminó en la conquista de este derecho, incluso en la forma de nombrarlo es importante que dejemos de decir que se nos otorga o que fue una concesión, fue producto de una lucha que tuvo décadas de organización de distintas sufragistas y distintas entidades”, dijo.

