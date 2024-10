¿Qué pasó con Seunghan de RIIZE? Fans mexicanas envían a Seúl camiones de apoyo para el idol de K-pop

Fans mexicanas piden el regreso de Seunghan al grupo de K-pop, RIIZE. (SM Entertainment)

La salida definitiva de Hong Seunghan del grupo RIIZE, bajo la agencia SM Entertainment, ha causado gran conmoción a nivel mundial entre los fanáticos del K-pop.

Cuarenta y ocho horas antes de este anuncio, la agencia que es casa de otros grupos populares como NCT, Red Velvet o Super Junior, había anunciado el esperado regreso del idol tras casi un año de ausencia en la agrupación, por lo que el drástico rumbo de los hechos causó una fuerte reacción de los fans del grupo.

Seunghan, quien debutó con Seungchan, Wonbin, Sohee, Shotaro y Eunseok en RIIZE en septiembre de 2023, fue alejado del grupo en noviembre del mismo año tras verse envuelto en una serie de “polémicas” luego de que se filtraran fotos de antes de su debut, en los que se veía al artista fumando siendo menor de edad y besando a su novia.

La mayoría del fandom rechaza la decisión de SM Entertainment y critican el manejo de la situación. (SM Entertainment)

Los artistas de K-pop suelen ocultar aspectos de su vida privada, como sus relaciones románticas, debido al temor a la reacción negativa del público surcoreano. En la conservadora sociedad de Corea del Sur, los ídolos son frecuentemente idealizados como figuras intachables, y cualquier desvío de esta imagen “angelical” o “virginal”, como un romance, puede provocar fuertes críticas o incluso amenazas de boicot por parte de los “fans”.

El 11 de octubre de 2024, SM Entertainment sorprendió al anunciar que Seunghan se reincorporaría a RIIZE tras casi un año de ausencia. En ese comunicado, la agencia aseguró que el artista había reflexionado sobre “sus errores” y que volvería para contribuir al crecimiento del grupo.

Wonbin, otro miembro de RIIZE, compartió un emotivo mensaje en la app de Weverse en el que explicó que la decisión de permitir el regreso de Seunghan había sido fruto de un largo debate dentro del grupo y la empresa, reafirmando la importancia de BRIIZE, el fandom del grupo, y la dedicación de todos los miembros, por lo que pidió que los siguieran apoyando como hasta entonces.

La agencia SM Entertainment había anunciado el regreso de Seunghan 48 horas antes de confirmar la salida. (SM Entertainment)

Pese a las esperanzas de muchos, la noticia del regreso no fue bien recibida por una parte significativa del fandom, específicamente por fans que radican en Corea del Sur quienes, indignados, organizaron una protesta simbólica enviando coronas funerarias a la sede de SM Entertainment en Seúl.

Solo dos días después del anuncio del regreso, la agencia revirtió su decisión, anunciando el 13 de octubre la salida definitiva de Seunghan del grupo.

En una carta escrita a mano, publicada en Weverse, Seunghan explicó su decisión de abandonar RIIZE. “No quiero seguir causando confusión y dolor a los fans, ni afectar a los miembros del grupo o a la compañía”, escribió el joven de 21 años. Agradeció tanto a SM Entertainment como a sus compañeros por haberle dado una segunda oportunidad, pero expresó que lo mejor para todos era que él se apartara definitivamente del grupo. “Me duele profundamente ver a los fans, que solo deberían amar a RIIZE, peleándose por mi culpa”, añadió, antes de desearle al grupo todo el éxito en el futuro.

La salida de Seunghan ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos consideran que su salida fue lo mejor para evitar más conflictos, otros creen que el joven artista ha sido tratado de manera injusta.

Fans coreanas que estaban en contra de su regreso enviaron coronas fúnebres a la sede de SM, tiempo después se anunció la salida de Seunghan. (@mito_of7n_ct)

Parte del fandom, apoyado por los fans de otros grupos de K-pop, ha mostrado su solidaridad con Seunghan mediante iniciativas como pantallas móviles con mensajes de apoyo y murales con cartas dirigidas al artista, expresando el deseo de que RIIZE siga siendo un grupo de siete miembros. También se han organizado colectas de firmas para exigir su regreso.

Seunghan incluso fue captado en fotos pasando tristemente junto a las coronas fúnebres mientras se dirigía a la sede de la compañía; mientras que el resto de los miembros fueron captados en el aeropuerto notoriamente afectados por las noticias, con los rostros cubiertos, las miradas tristes e incluso llorando.

Fans mexicanas muestran apoyo a Seunghan

En redes sociales incluso se han hecho tendencia diversos hashtags como #RIIZEis7 o #SMSupportsBullying, éste último acusando a la agencia de no ver por el bienestar de su artistas y ceder a la presión de pequeños grupos de fans locales, haciendo caso omiso incluso de las peticiones de los integrantes del grupo, que habían recibido positivamente el regreso de Seunghan.

La situación ha dejado a muchos fans desilusionados con SM Entertainment, ya que sienten que la empresa no tuvo en cuenta la opinión del fandom, mientras otros critican la falta de claridad y el manejo errático de la situación, que terminó golpeando aún más a un joven artista y sus compañeros.

Fans mexicanas y de otros países de Latinoamérica mostraron su apoyo. (Captura de pantalla)

Ante el descontento, el fandom de RIIZE en México ha sido una de las bases que más apoyo han externado al artista. El club de fans logró recaudar más de 26 mil pesos para enviar camiones de protesta afuera de la empresa, en donde se proyectan diversos mensajes en una pantalla led.

Entre los mensajes están “SM Stop looking for global impact if you’re not listening to international fans” (SM deja de buscar impacto global si no escuchas a los fans internacionales), “You don’t care about our opinions but you want our money, SM LISTEN TO YOUR INTERNATIONAL FANS” (No te importan nuestras opiniones, pero quieres nuestro dinero, SM ESCUCHA A TUS FANS INTERNACIONALES), “#SMSupportBullying (#SMApoyaElAcoso)”, “Mexico supports seven RIIZE or nothing” (México apoya a los siete de RIIZE o nada), entre otros.

Fans mexicanas y de otros países de Latinoamérica mostraron su apoyo. (Captura de pantalla)

El camión de apoyo a Seunghan incluye también un código QR que dirige a un grupo de Facebook en donde los fans han dejado mensajes de apoyo hacia Seunghan.

La salida de Seunghan de RIIZE marca un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo y abre interrogantes sobre el futuro del cantante dentro de SM Entertainment. Para la madrugada de este martes el sitio web oficial de SM Entertainment se actualizó con el ajuste de seis integrantes de RIIZE, mientras que Seunghan figura en una lista de artistas en solitario.