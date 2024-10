El estadounidense con sangre mexicana que aparece en la lista de los más ricos de Forbes

U.S. President Donald Trump talks to Los Angeles Angels baseball team owner Arturo Moreno during a campaign event at the Arizona Grand Resort and Spa in Phoenix, Arizona U.S., September 14, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

Nacido en el seno de una familia mexicana que inmigró Estados Unidos, nació Arturo “Arte” Moreno el día 14 de agosto de 1946 en Tucson, Arizona (78 años), que generó su riqueza por sí solo.

Se matriculó en la Universidad estatal de Arizona en Marketing y Publicidad, luego de alistarse al Ejército estadounidense y combatir en la Guerra de Vietnam, a su regreso en 1968, comenzó a laborar en la empresa de publicidad exterior con la que gestó su fortuna.

Listado Forbes

Actualmente cuenta con un capital de 5 mil millones de dólares que lo ubica en el lugar 266, en la lista de Forbes 400, una publicación que informa sobre las 400 personas más ricas del mundo al 1 de septiembre de 2024; ocupa la posición 624, de un total de 2 mil 692, de la lista de Billonarios de Forbes.

Es dueño del equipo de béisbol Los Angeles Angels , que compró en 2003 por 184 millones de dólares, actualmente vale unos 2 mil 700 millones de dólares, según el ranking anual de Mayor League Beisbol (MLB).

Su fortuna inicial provino de la empresa de publicidad en vallas publicitarias Outdoor Systems , que vendió a Infinity Broadcasting -propiedad de CBS Corporación- en 1999, por 8 mil 300 millones de dólares.

Tiene participaciones en otras empresas de publicidad en vallas publicitarias, así como propiedades inmobiliarias comerciales en todo Phoenix.

El inversor

En entrevista para Forbes señaló que tiene participación accionaria en diversas empresas mundialmente conocidas. “Tengo un par de posiciones fuertes en Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) y Apple (AAPL). He estado comprando Apple desde siempre; cada vez que se cae, compro más Apple. También compro JPMorgan (JPM), que paga alrededor del 3% de dividendos. Otra empresa que me gusta mucho y en la que he invertido durante mucho tiempo es Blackstone (BX)”, manifestó.

De igual forma tiene inversiones en el sector de bienes raíces, ya que desde su punto de vista los inmuebles reditúan de manera inmediata, “Tengo edificios de apartamentos, algunos centros comerciales, con restaurantes, tiendas de abarrotes, cosas así. Luego tengo algunos terrenos rurales para [futuros] desarrollos residenciales, que compré y mantuve durante mucho tiempo”, expresó.

Explicó que una de sus reglas para poder hacer negocios es pagando en efectivo, sin prestamos bancarios, “los últimos siete, ocho años, no he tenido deudas. Si no puedo pagar en efectivo, no lo compro. Tengo aversión a la deuda, hasta el extremo”, el rechazo al apalancamiento financiero consiste básicamente, en endeudarse para invertir, una práctica a la que suelen recurrir tanto empresas como particulares.

Los Angeles Angels starting pitcher Jack Kochanowicz (64) pitches during the fourth inning against the Texas Rangers at Angel Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images