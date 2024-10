‘El Perris’, miembro de Los Chapitos, da señales de vida; coloca narcomantas en Sinaloa | FOTO

Las narcomantas aparecieron a primeras horas de este 11 de octubre. (Especial)

Sinaloa volvió a amanecer bajo los efectos del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza. Enfrentamientos, robos y quema de vehículos fueron reportados desde la madrugada de este 11 de octubre, causando temor en la población y la movilización de las autoridades. Pero eso no es todo. Por segunda ocasión en un mes, el cártel de drogas desplegó narcomantas en distintos puntos de la entidad. Esto es lo que se sabe.

De acuerdo con los primeros reportes, durante las primeras horas de este viernes, habitantes de los municipios de Angostura, Mocorito, La Reforma y Guamúchil reportaron a las autoridades la presencia de mantas de color rojo con un ‘narcomensaje’, presuntamente firmado por Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias ‘El 27′ o ‘El Perris’, miembro de Los Chapitos.

En él, se lee:

Para toda la población y gobierno competente

Nos deslindamos de cobro de piso a los establecimientos comerciales, así como robos, extorsiones y todo lo relacionado acerca de ese tema.

Por este medio les hacemos saber que la empresa no se dedica ni se dedicará a este tipo de cosas, al contrario, estamos para no permitir este tipo de abusos. No caigan en extorsiones de gente que se quiere aprovechar de los conflictos que se suscitan en la entidad

Atentamente El Perris y la empresa a la cual pertenecemos con mucho orgullo: CDS”.

El mensaje no menciona a Los Chapitos, pero la DEA reconoce al presunto responsable de estos hechos como miembro de dicha facción. (Especial)

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal confirmó los hechos, informando que las mantas fueron colocadas en al menos tres puntos distintos de Angostura y Mocorito.

“Fueron atendidos y retirados, serán puestos a disposición de la autoridad competente”, agregó la dependencia.

‘El Perris’ reaparece tras supuestos operativos en su contra

El hallazgo de las narcomantas ocurre tres días después de que La Mayiza, facción dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco’, desplegara volantes en el municipio de Eldorado, donde pidió a los negocios abrir y denunciar cualquier tipo de extorsión.

También se presenta solo una semana después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) fueron desplegados por tierra y aire en los municipios de Navolato, Angostura y Mocorito.

El motivo, según trascendió, era dar con la captura de Figueroa Benítez.

De acuerdo con reportes del periodista Luis Chaparro y el diario Milenio, pese al esfuerzo de las autoridades, ‘El Perris’ logró escapar “tras dejar varios de sus hombres atrás para pelear contra los efectivos del Ejército (sic)”.

El hombre presuntamente se dio a la fuga por segunda ocasión. (Especial | X )

“Se peló ‘El Perris’ otra vez. Humberto Figueroa logró escapar una vez más en Navolato”, agregó Chaparro.

Reportes refieren que ésta es la segunda ocasión en la que Figueroa Benítez logra evadir de las autoridades. La primera se habría registrado el pasado 21 de septiembre, en Culiacán.

Acorde con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ‘El Perris’ se encargaba de dirigir el grupo criminal ‘Los Ninis’ junto a Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’.

El Departamento de Estado de EEUU ofrece una recompensa de 1 millón de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena.

"El 27" es identificado como alto mando de Los Ninis, cuerpo de seguridad de Los Chapitos. (Departamento de Estado de EEUU)