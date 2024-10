Bella Dueñas denuncia amenazas de muerte y agresiones por hacer contenido en TikTok; “Intentaron atropellarme”

La tiktoker es señalada por copiarle en los trends a Doris Jocelyn, lo que desencadenó que la acosaran y la agredieran. (Ilustración: Jovani Pérez)

La influencer mexicana Isabel Dueñas, más conocida como Bella Dueñas, ha utilizado sus redes sociales para hacer una grave denuncia sobre el acoso que ha estado sufriendo últimamente, incluido un intento de atropello.

En un video compartido en TikTok, Bella Dueñas expresó su frustración y angustia por la situación, que se ha intensificado en el contexto de la polémica que sostiene con la tiktoker Doris Jocelyn.

“Insultar a Bella Dueñas es aceptado por la sociedad. Hace unos días me encontraba grabando con una amiga y intentaron atropellarme. No sé qué pensar al respecto, ya son muchas cosas. Creo que las mentiras que dicen las personas en redes sociales sobre mí ya están ocasionando algo muy fuerte en la sociedad”, compartió la influencer.

Bella Dueñas, quien se ha convertido en un nombre conocido en TikTok, ha sido blanco de críticas y agresiones por parte de algunos usuarios en línea, especialmente en relación con su rivalidad con Doris Jocelyn.

Bella Dueñas denunció que una persona le cortó el pelo y que otra intentó atropellarla. (TikTok / @BellaDuenas)

“Me niegan el servicio en muchos lugares, me miran muy feo, gente que me jala el cabello al grado de querer arrancarlo. No puedo salir sola. Es demasiado. La gente inventa cosas de mí, basta ya”, afirmó, describiendo el impacto emocional que estos actos han tenido en su vida diaria.

La controversia se centra en las acusaciones de que Bella Dueñas ha estado copiando los trends y contenidos de Doris Jcelyn, lo que ha llevado a una creciente hostilidad hacia la tiktoker pelirroja.

“Me dicen que estoy obsesionada con otras personas. Yo no puedo hacer trends, y la gente me dice muchas cosas feas”, continuó, refiriéndose a cómo ha sido tratada en la comunidad de TikTok y a las críticas constantes que recibe.

Las dos creadoras de contenido empezaron sus respectivos videos representando a Miguel Hidalgo. (TikTok / Bella Dueñas & Doris Jocelyn)

La presión de ser una figura pública, combinada con problemas personales, ha llevado a Bella a un lugar oscuro. “Es feo que algo que disfrutas en un inicio (hacer trends) se convierta en algo peor. Creo que la gente ha tomado cosas que ni siquiera dije. Hay gente que ni me conoce y cuando me ven, me ven feo. Es duro”, enfatizó. A pesar de los mensajes de apoyo de algunos seguidores, como “Ay personas que sí te queremos, bella, yo soy una de ellas” y “Nunca me van a hacer odiarte, yo siempre te voy a apoyar”, Bella parece sentirse atrapada en una espiral de críticas y ataques.

Usuarios de TikTok destacaron el talento de las tiktokers por demostrar el amor que tienen a México. (TikTok / @belladuenas & @dorisjocelyn)

En este contexto, Bella Dueñas se ha mostrado vulnerable, reconociendo que su salud mental se ha visto afectada por la situación. “Ya sé lo que me van a decir. ‘¿Para qué subes contenido?, ¡aguántate!’, lo escucho todos los días y es fuerte”, afirmó, reflejando el desgaste emocional que ha enfrentado.

En un conmovedor video, la tiktoker Bella Dueñas comparte su experiencia con el acoso y la crítica en redes sociales, señalando un intento de atropello que agrava su situación tras la disputa con Doris Jocelyn por la originalidad de sus contenidos. Crédito: TikTok / Bella Dueñas

La denuncia de Bella Dueñas resalta un problema mayor que afecta a muchos creadores de contenido: la presión y el acoso que pueden surgir de la fama en las redes sociales. A medida que su historia se vuelve viral, muchos esperan que su valentía al hablar sobre estos problemas ayude a crear conciencia sobre el acoso y el respeto hacia las figuras públicas, independientemente de las controversias que puedan surgir en el camino.