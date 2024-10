Identifican al presunto homicida de Víctor Muro, técnico de iluminación que colaboró en ‘Roma’

El detenido es señalado como un fotógrafo originario de Xalapa. (FGE Veracruz)

Durante las primeras horas del 10 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer la identidad del presunto responsable por el homicidio de Víctor Muro Velásquez, experto en iluminación cuyos restos fueron encontrados en días recientes en la ciudad de Xalapa.

Acorde con el reporte oficial, se trata de Carlos Armando “N”, señalado como un fotógrafo de Xalapa que era colaborador de la víctima.

En el inmueble ubicado en la esquina de las calles Poeta Jesús Díaz y 5 de Febrero, “todo indica que presuntamente el detenido agredió a la víctima, privándolo de la vida con saña y crueldad y posteriormente intentó ocultar el crimen”, puede leerse en el reporte de la corporación.

Después de haber sido asegurado por la autoridad, conforme al debido proceso, se iniciaron los trámites correspondientes para su presentación en una audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral, quien definirá su situación jurídica.

El crimen contra Muro Velásquez, técnico en iluminación con una amplia trayectoria en la industria del cine, causó una gran conmoción entre la comunidad artística de Veracruz.

Víctor Muro era un reconocido técnico en la industria del cine mexicano. (Foto: Facebook/victor.murovelazquez.9)

“Tras el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo, hacemos de su conocimiento que la película y el personal que se encontraba trabajando en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con el Sr. Víctor Muro (Q.E.P.D.) no tiene vínculo, ni relación con nosotros”, aseveró la casa productora Aluxes.

Las indagatorias iniciales refieren que Víctor Muro había llegado en fechas recientes al estado, acompañado de otras tres personas, para colaborar en un proyecto cinematográfico.

En circunstancias aún desconocidas, Víctor fue asesinado. Los reportes detallan que su cuerpo fue desmembrado y localizado en al menos dos inmuebles de la capital veracruzana el 7 de octubre.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez apuntó que el posible móvil del homicidio sería un conflicto personal entre Muro y su colaborador en la producción.

“Este no es un problema de seguridad pública, no fue atacado por un grupo delictivo. La línea de investigación apunta a un compañero de trabajo”, declaró el mandatario. Asimismo, aseguró que se investigará a fondo para que el caso no quede impune.

Datos compartidos por IMDb, una de las bases de datos de películas más populares en internet, Víctor Muro participó en al menos 10 cortometrajes y largometrajes como electricista o gaffer (encargado de iluminación).

Entre las obras más destacadas en su trayectoria como técnico en iluminación se encuentran El crimen del padre Amaro, dirigida por Carlos Carrera en 2002, y Roma, cinta dirigida por Alfonso Cuarón en 2018 que fue galardonada con tres premios Óscar: mejor película extranjera, mejor dirección y mejor cinematografía.