Tunden a Sandra Cuevas por festejar Día de Muertos con adornos de Halloween

La ex alcaldesa fue criticada en redes sociales Crédito: X/@SandraCuevas_

La ex alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, subió un video a sus redes sociales donde adornó su casa para esperar la llegada del Día de Muertos, una de las festividades más importantes para los mexicanos.

Sandra Cuevas escribió en X, antes Twitter: “¡Vivamos al máximo, no sabemos cuándo nos sorprenda la muerte! Decorando para Día de Muertos, mi casa, su casa, aquí en Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc”.

En el video, la ex alcaldesa invitó a todos a celebrar la importante tradición: “¿Cómo están? Oigan, pues ya se viene Día de Muertos y no veo entusiasmo ni alegría. Disfruten de la vida, disfruten al máximo cada día porque no sabemos cuándo nos va a sorprender la muerte, así que disfruten al máximo, y lo más importante, disfruten con su familia y sus seres queridos”.

No obstante, algunos internautas criticaron a la ex alcaldesa pues los adornos con los que decoró su casa no son de Día de Muertos, sino de Halloween, una festividad norteamericana que, si bien se celebra en fechas cercanas, no tiene nada que ver con la popular tradición mexicana.

Los internautas escribieron cosas como: “Desconocimiento total de la cultura y las tradiciones mexicanas”, “¿Por qué si es Día de Muertos hay puras cosas de Halloween?”, “Eso no es Día de Muertos, es para Halloween. Cuando ponga la Ofrenda de Muertos, nos la enseña” y “Decorando para Día de Muertos, pero todo lo tienes de Halloween, creo que necesitas ilustrarte qué festividad es cual, la ignorancia no es un juego”.

No obstante, hubo algunos usuarios de redes sociales que escribieron comentarios mucho más amables.

¿Cuales son las diferencias entre Día de Muertos y Halloween?

El Día de Muertos y Halloween son celebraciones que ocurren a finales de octubre y principios de noviembre, pero tienen orígenes, significados y tradiciones muy diferentes. Te contamos:

04/11/2023 Gran Desfile del Día de Muertos en Ciudad de México SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Ministry Of Culture/Mexican

Origen y Significado:

El Día de Muertos es una festividad mexicana con profundas raíces prehispánicas que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Su objetivo principal es honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido, con la creencia de que las almas regresan temporalmente para estar con sus familias. Es una celebración de la vida y la muerte, reflejando la visión mexicana sobre estas transiciones.

Por otro lado, Halloween se celebra la noche del 31 de octubre y tiene sus raíces en la antigua festividad celta de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno en Europa. Esta celebración fue influenciada por el Día de Todos los Santos del cristianismo, volviéndose una fiesta en la que se cree que los espíritus pueden volver a la tierra. Se popularizó en Estados Unidos, evolucionando hacia un evento más lúdico y comercial.

Tradiciones:

Las tradiciones del Día de Muertos incluyen la creación de altares o “ofrendas” en las casas y cementerios, decorados con flores de cempasúchil, velas, fotografías y los alimentos favoritos de los difuntos. También se utilizan calaveras de azúcar y pan de muerto, y las familias visitan las tumbas para compartir comidas y recordar a sus seres queridos.

Halloween, en cambio, se centra en actividades como el “truco o trato”, donde los niños se disfrazan y van de casa en casa pidiendo dulces. También es común la decoración con temas terroríficos, la realización de fiestas de disfraces y el uso de calabazas talladas, conocidas como “jack-o’-lanterns”.

Visual y Cultural:

Mientras el Día de Muertos es un colorido festival que celebra la memoria y conexión con los ancestros, Halloween se asocia más con disfraces, historias de miedo y una atmósfera festiva y de misterio. Cada celebración, con sus características propias, refleja las distintas formas en que las culturas abordan el tema de la muerte y el más allá.