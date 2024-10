DPR en México con The Dream Reborn Tour 2024: Este es el probable setlist para el show en el Palacio de los Deportes

DPR llegará a México. (@dpr_official)

La cuenta regresiva ha comenzado: DPR, el colectivo coreano de R&B y hip hop, regresará a México el próximo sábado 12 de octubre, ello después de su aclamada presentación en 2022, donde agotaron boletos en minutos, prometiendo para este regreso un espectáculo aún más grande en el Palacio de los Deportes.

DPR, que significa Dream Perfect Regime, está compuesto por tres talentosos artistas: DPR IAN, DPR LIVE y DPR CREAM. Desde su formación en 2015, este colectivo se ha destacado no solo por su música, sino también por su enfoque integral en la creación, dirección y producción de trabajos visuales, consolidándose como un fenómeno en la industria musical.

Christian Yu, conocido artísticamente como DPR IAN, es uno de los fundadores de DPR, establecido en Seúl, Corea del Sur, a finales de 2015. Su papel como director y editor en jefe ha sido fundamental para el desarrollo del colectivo, que se dedica a crear, dirigir y producir proyectos multimedia. La música de DPR IAN se caracteriza por una mezcla de pop, R&B, rock y electrónica, explorando temas de autorreflexión y espiritualidad.

Por su parte, DPR CREAM es reconocido como un maestro en la producción de sonido dentro del colectivo. Su música se distingue por evocar emociones a través de una combinación de sonidos alternativos y contemporáneos, lo que le ha permitido construir una audiencia global. Sus álbumes y contribuciones a DPR ARCHIVES han consolidado su reputación como un artista único en su género.

The Dream Reborn Tour 2024 llegará a México. (IG: @dpr_official)

DPR ARTIC, quien se unió al colectivo en 2019, ha ganado popularidad con sus actuaciones como DJ en eventos como Head in the Clouds LA 2019. En 2021, coprodujo la canción de la campaña “SYNC” en colaboración con Adidas y DPR, y en 2022 trabajó en el tema musical “Set It Off” para el Mid-Season Invitational (MSI) de League of Legends. En 2024, lanzó su primer álbum, [KINEMA], del cual no solo fue productor, sino también el creador del concepto general.

Su primera visita a México durante “The Regime Tour” dejó una huella imborrable, y este regreso es una respuesta a la demanda de sus fervientes seguidores, conocidos como DREAMers.

El grupo ha cosechado éxitos a nivel mundial, logrando un gran reconocimiento tras su participación en el festival Coachella 2023, donde fueron recibidos con entusiasmo por el público. Ahora, con su gira “Dream Reborn Tour 2024″ han realizado varias paradas a nivel mundial.

Aunque en conciertos que ya han realizado han dejado ver un poco del repertorio musical que podrían tocar en México, en últimas fechas han agregado otras canciones, por lo que se espera que el show en el Palacio de los Deportes también tenga varias sorpresas. Con su diversidad musical, que abarca desde el rap melódico hasta el R&B y la electrónica, cada actuación promete ser un viaje emocional, prometiendo una experiencia inmersiva que combinará música y arte en una sinfonía perfecta.

Este sería el probable setlist para este 12 de octubre.

DPR ARTIC

DPR ARTIC (Spotify)

(set dj) post escape dream do or die

DPR CREAM

DPR CREAM (Spotify)

(set dj) color drive test drive uzuz darling i miss u (too bad) 투 puberty (1, 2, 3) savage

DPR IAN

DPR IAN (Spotify)

Welcome to the Other Side Don’t Go Insane So I Danced Bad Cold Peanut Butter & Tears Violet Crazy So Beautiful Miss Understood Mood Dope Lovers 1 Shot Calico Merry Go Scaredy Cat Nerves Ballroom Extravaganza

Cabe apuntar que, en el caso de DPR IAN, ha habido casos en el que ha modificado el setlist. Por ejemplo, en su show en Chicago agregó Avalon; así también ha tocado Sometimes I’m.