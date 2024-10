Éste es el grado de estudios de Pedro Sola, el conductor de espectáculos que tomó clases con Ifigenia Martínez

Aunque Pedro Sola es una celebridad de la televisión, el conductor estudió algo diferente en la Universidad Nacional Autónoma de México. (tiopedritosola, Instagram)

Pedro Sola, conocido conductor de Ventaneando, no siempre tuvo el espectáculo como objetivo de vida. Aunque hoy es una figura reconocida en la televisión mexicana, su carrera inició en un ámbito diferente: la economía. Incluso, tuvo como profesora a la destacada economista y figura política Ifigenia Martínez, quien recientemente falleció a los 94 años. La influencia de Martínez marcó a Sola en sus años de formación académica, y el conductor aprovechó el momento para recordarla en sus redes sociales, tras la ceremonia de entrega de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Pedro José Sola Murillo estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obteniendo el grado en 1975 con la tesis titulada Análisis Comparativo de los Sistemas de Valores de las Mercancías en el Comercio Internacional. Esta investigación, que consta de 163 páginas, abarca temas como el concepto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), los sistemas de valoración de Bruselas y el norteamericano, y el análisis comparativo de estos sistemas en el contexto internacional.

La relación de Sola con el ámbito académico no siempre fue la que él hubiese deseado. En múltiples ocasiones, el conductor ha compartido que su verdadero sueño era estudiar arte dramático en la UNAM, pero su padre se opuso argumentando que esta carrera no le ofrecería estabilidad económica. “Fui economista, no sé por qué trabajé de economista y me mantuve en ese trabajo por 27 años de mi vida. O sea que no fue nada malo. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”, expresó Sola en uno de sus videos de YouTube.

(Foto: X)

La influencia de Ifigenia Martínez en la vida de Pedro Sola

Ifigenia Martínez fue una figura fundamental en la vida académica de Sola. La economista no solo influyó en las decisiones de políticas económicas de México, sino también en la formación de numerosos estudiantes que, como el conductor de Ventaneando, estuvieron bajo su guía. Martínez, quien fue presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y figura clave de la izquierda mexicana, dejó un legado que se extiende más allá del ámbito político.

Tras su fallecimiento, Pedro Sola recordó a la economista en una publicación en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En ella, compartió una fotografía y rindió homenaje a quien fue directora de la escuela donde estudió. Esta relación cercana con Martínez muestra cómo figuras del ámbito académico pueden marcar la trayectoria de personas que, aunque hayan tomado un rumbo diferente en su vida profesional, nunca olvidan sus raíces.

Pedro Sola estudió Economía y durante sus primeros años ejerció, hasta que alcanzó la fama por el programa Ventaneando. Foto: @tiopedritosola, Instagram

De la Secretaría de Hacienda a ‘Ventaneando’

Mientras cursaba sus estudios en la UNAM, Pedro Sola comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda, específicamente en el área fiscal de comercio exterior, cuya oficina se encontraba en el Palacio Nacional. Paralelamente, Sola continuó persiguiendo su interés por el arte dramático, participando en producciones teatrales siempre que tenía oportunidad.

A lo largo de su carrera como economista, Sola también tuvo un puesto en la Secretaría de Desarrollo Social, cargo que desempeñó mientras colaboraba en Ventaneando, programa que se transmite desde 1996. Su participación en la televisión fue ganando popularidad, lo que eventualmente llevó a que se inclinara por el mundo del espectáculo. Al verse cada vez más reconocido como figura pública, decidió dejar de lado su carrera en el sector gubernamental para dedicarse de lleno a la conducción.

Dónde leer la tesis de Pedro Sola

La tesis de Sola, disponible en la biblioteca en línea de la UNAM, refleja su enfoque académico hacia las políticas comerciales internacionales. Entre los temas que abordó destacan el sistema de valoración de Bruselas, el sistema norteamericano de valoración y el análisis comparativo de ambos. Además, el documento explora la valoración de mercancías en México y su relación con el contexto global.

“En esta época en que la economía mexicana atraviesa por una situación difícil y no se vislumbra a corto o mediano plazo una solución valedera a problemas como inflación, inversión restringida, baja productividad en la mayor parte de los sectores productivos, desocupación creciente y desigualdad en el ingreso, el Estado debe ser muy cauto en su política económica para que los problemas mencionados no se agraven y hagan crisis”, apuntó Sola en sus recomendaciones finales.

La historia de Pedro Sola es un ejemplo de cómo una persona puede encontrar éxito en áreas distintas a las que inicialmente imaginó. Aunque la economía fue su primera opción académica, y trabajó durante años en el ámbito gubernamental, su pasión por el entretenimiento lo llevó a convertirse en una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión mexicana.

Pedro Sola es uno de los conductores fundadores de Ventaneando. Actualmente, es considerado una celebridad de internet. (TV Azteca)