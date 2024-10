Con Sheinbaum los cárteles pueden ser una amenaza mayor, advierte el exvicepresidente de Colombia

Santos Calderón participó en el panel “Living on the Edge”, moderado por Lila Abed (Foto: Infobae México / Martín Mariscal)

“Los cárteles mexicanos están en toda América Latina”, aseguró el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, en entrevista con Infobae, y advirtió que se pueden convertir en una amenaza mayor en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El pasado 3 de octubre, Santos Calderón participó en el panel “Living on the Edge”, realizado como parte de la programación del North Capital Forum 2024, un magno evento que reúne a representantes de México, Estados Unidos y Canadá para compartir ideas sobre cómo construir una región más competitiva.

El panel fue moderado por Lila Abed (directora del Instituto México en el Wilson Center) y también contó con la participaron de Stephen Weymouth (profesor de la Universidad de Georgetown), Daniel Lansberg (analista internacional) y Pablo Coballasi (director general de PC Capital). El eje principal tenía que ver con el impacto de los resultados electorales de México en las relaciones económicas, políticas y comerciales de Norteamérica.

En su intervención, Santos Calderón hizo hincapié en la necesidad de reconocer como un problema regional a las organizaciones criminales del narcotráfico, especialmente las mexicanas, debido a su notoria presencia en otros países de Latinoamérica.

El defensor de derechos humanos explicó que los cárteles de México han logrado expandirse en toda América Latina, pasando por Chile, Perú y Colombia, hasta llegar al cono sur del continente.

“Los cárteles mexicanos están en toda América Latina ya, especialmente en la costa pacífica son un poder que va desde el río Bravo hasta la Patagonia, que tiene impacto en Rosario, tiene impacto en Santiago, en Lima, en Bogotá. Están por todos lados”, advirtió el ex vicepresidente colombiano.

Los cárteles son un problema regional

Debido a su capacidad de operación y su conexión con otras agrupaciones delictivas, Santos Calderón señaló que si se quiere erradicar a los cárteles mexicanos se tiene que abordar la problemática de manera regional. Es decir, que se necesita de la cooperación multilateral de los demás países donde también se ha registrado su presencia.

“Creo que no lo estamos abordando como un problema regional, creo que no estamos mirando cómo cooperamos entre todos los países para confrontar a estas organizaciones criminales. Y el primer trabajo es ese: que entendamos lo que están haciendo los cárteles mexicanos, juntándose y trabajando con cárteles pequeños de distintos países haciendo outsourcing de su trabajo”, aseveró el también ex canciller.

Sin embargo, indicó que en ciertos países no se reconoce a los cárteles como una amenaza, lo que puede contribuir a su expansión territorial. Mencionó que las autoridades mexicanas no hablan mucho sobre el fenómeno del narcotráfico, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no lo reconoce como un problema.

“Lo primero es tener en claro que son un problema. Para Petro no son un problema, por eso estamos regresando años en términos de violencia. Acá (en México) los ocultan, aquí también ocultan el problema de los cárteles mexicanos y como que se quedan callados. Eso es lo peor que podemos hacer. Necesitamos gobiernos que entiendan que son una amenaza a la democracia, a la seguridad, a la vida, a la normalidad”, enfatizó Santos Calderón.

En ese sentido, el también periodista colombiano indicó que si la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) —la cual consiste en “Abrazos, no balazos”—, los cárteles de la droga podrá seguir creciendo en su administración.

“Más abrazos y menos balazos, que era la política de AMLO la va a seguir Claudia Sheinbaum, eso quiere decir que los cárteles mexicanos van a seguir creciendo, creciendo y creciendo, y que van a seguir siendo una amenaza muchísimo mayor a la democracia y seguridad en México que lo que eran hace seis años”

Fue así como Santos Calderón hizo énfasis en implementar soluciones en conjunto para combatir a los cárteles, pues indicó que sus negocios no sólo se limitan al tráfico de drogas, sino que ahora ya incluyen otras actividades criminales como el contrabando de personas.

La propuesta de Sheinbaum

Cuando Claudia Sheinbaum presentó los 100 compromisos de su gobierno el 1 de octubre, enfatizó en que no volvería la llamada “guerra contra el narco” iniciada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006.

Para enfrentar a las organizaciones criminales y disminuir los delitos de alto impacto, Sheinbaum Pardo informó que se consolidarían cuatro ejes principales:

Atención las causas: garantizar el derecho a la educación y trabajo digno, mediante el programa Jóvenes Uniendo a la Nación

Fortalecimiento de la Guardia Nacional, sin militarización

Creación de un sistema nacional e inteligencia

Aumentar coordinación con los estados, municipios y el Ministerio Público

En el panel “Living on the Edge” participaron Pablo Coballasi, Daniel Lansberg, Francisco Santos Calderón y Stephen Weymouth (Crédito: Martín Mariscal/Infobae México)

Francisco Santos Calderón es un periodista y político que se desempeñó como vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010, así como embajador en Estados Unidos de 2018 a 2020.

Su participación en el North Capital Forum se realizó en el marco de la tercera edición, la cual se llevó a cabo entre el 2 y 4 de octubre en la Ciudad de México. El evento fue organizado por Enrique Perret, director ejecutivo de la US-Mexico Foundation.