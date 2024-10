Cómo fue la boda de ensueño de Carlos Ponce y Karina Banda en Valle de Bravo

La pareja decidió realizar su boda religiosa en 2022 luego de su boda civil en 2021. (Instagram @Carlos Ponce/@Karina Banda)

Carlos Ponce es un actor puertorriqueño popularmente conocido por su participación en diferentes novelas mexicanas y por ser pareja de la ganadora del Emmy, Karina Banda.

Esta relación ha sido el foco de atención debido a que suelen demostrarse afecto constantemente y son muy unidos, tanto que tienen proyectos juntos como una asociación en la que apoyan a niños con cáncer.

En el 2022 la pareja contrajo matrimonio en un bosque de Valle de Bravo, Estado de México en una ceremonia a la que sólo acudieron personas cercanas a ellos.

Una boda de ensueño

La exclusiva boda se llevó a cabo en uno de los más elegantes hoteles del Estado de México. (Instagram @Carlos Ponce/@Karina Banda)

La pareja se comprometió en 2020 y un año después realizaron su boda civil, durante la pandemia por Covid-19, por lo que varias personas que esperaban no pudieron acompañarlos. La pareja decidió contraer matrimonio religioso el 4 de junio de 2022 en Boscoso Hotel Boutique, uno de los hoteles más elegantes y exclusivos ubicado en la carretera Valle de Bravo - Toluca, en el municipio de Amanalco de Becerra, México.

Una noche antes, la pareja decidió tener un pre festejo en el que estuvo presente Jomari Goyso, experto en moda y belleza.

En sus fotografías e historias publicadas en Instagram puede verse que las nupcias fueron en medio del bosque, entre música en vivo de arpa, violín y viola interpretando temas como “Can’t help falling in love” (No puedo evitar enamorarme), “Bitter sweet symphony” (Sinfonía dulce y amarga) y “Viva la vida”.

Por lo que puede verse en las historias que compartieron los asistentes, estuvieron presentes personas como Daniel Campos, Tanya Charry, la actriz Michelle Renaud y Michelle Galván, conocida presentadora de Univisión.

Pese a que llevaban 4 años de relación en ese entonces, la familia de ambos no conocía a algunos integrantes, por lo que en 2021, Karina Banda le comentó a Carlos Ponce que hacía falta casarse con sus familias presentes.

El enlace a detalle

Después de múltiples experiencias juntos como viajes y proyectos, la pareja decidió realizar un festejo muy íntimo con personas allegadas sumando un total de 100 invitados. (Instagram @Carlos Ponce/@Karina Banda)

La ceremonia se llevó a cabo a las 14:30 y dos horas después fue la recepción, donde el banquete estuvo preparado por el chef mexicano Eduardo Kohlmann, quien también es conocido por haber cocinado la cena de la boda de Eva Longoria y José Bastón en 2016 y fue caterer de cabecera de Enrique Peña Nieto durante su mandato presidencial.

De acuerdo con el sitio oficial del hotel, toda la decoración floral es natural, cuenta con más de 1,500 árboles en diferentes zonas del bosque, pista de baile iluminada, estacionamiento amplio y algunos de los alimentos que ofrecen para los eventos son pizzas, platillos de la región, de autor e incluso jabalí a las brasas.

Entre los lujos que pudieron apreciarse un día antes de la boda fue el vestido de Karina Banda que contó con bordados florales hechos a mano, mismos que concluyen en una falda con borlas de flequillos, lo que hace homenaje a los rebozos típicos mexicanos. Carlos Ponce usó un traje de corte clásico en tono gris claro.

También destaca el vestido de novia que la presentadora lució el día de la ceremonia que, de acuerdo con la revista People en Español, el diseño también fue hecho a mano en satén de gasa por Alena Leena, un estudio fundado por la diseñadora principal Alyona Kostyk.

Carlos Ponce utilizó un smoking tropical inspirado en la década de 1950 creado por Faride Ramos, hermana de Franklin, el asesor de imagen de Karina Banda, quien tiene una exitosa marca de moda en Colombia.