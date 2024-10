“No quería que me condicionara”: Gomita asegura que nunca fue amiga de Karime Pindter

La expayasita dijo que solo había coincidido con Karime en tres ocasiones antes de entrar a LCDLFM. (Instagram/@gomitaoficial123)

Después de convertirse en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se ha tenido que enfrentar a diversas críticas y cuestionamientos por ser una de las habitantes menos queridas de la competencia.

Contrario a lo que muchos usuarios de redes sociales pensaron, la expayasita ha tomado los memes y comentarios negativos de la mejor manera; asimismo, se ha mostrado abierta a compartir su postura sobre las acusaciones que existen en su contra, principalmente en relación a la supuesta traición que cometió con Karime Pindter.

Debido a que la ‘La Matrioshka’ confesó que se sentía decepcionada de Ricardo Peralta y Gomita por lo que decían a sus espaldas, los regidores del reality show se mostraron decepcionados de los integrantes del ‘Team Tierra’, pues constantemente hacían comentarios negativos de la actitud de Karime, incluso la nominaban.

Gomita se sincera sobre su amistad con Karime Pindter

A lo largo de la competencia, la traición de Torpecillo y Araceli se convirtió en uno de los temas más polémicos, por lo que en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la excolaboradora de Sabadazo compartió detalles de su relación con Pindter antes de ingresar al reality.

“Una compañera que yo conocí y tres veces la vi para convivir. Entonces ella me dijo que éramos las grandes amigas allá adentro y le dije: ‘pérate, no me condiciones aquí una amistad, nos hemos visto muy poco’. Un amigo yo considero que está conmigo en las buenas, en las malas, en las peores. Es como una plantita, le pones agua para que vaya floreciendo”, dijo sobre la idea que tiene de una amistad.

Sobre las declaraciones que dio la influencer y empresaria acerca de que ya habían coincidido antes en otros proyectos, comentó: “Sí nos fuimos de viaje, me invitó a una pijamada a su casa, pero fue días antes de que yo entrara a la casa junto con ella. Entonces eso fue lo que le dolió como a todo el mundo.”

Por otra parte, aseguró que el principal motivo por el que decidió no tener una amistad con su excompañera fue porque no quería ser condicionada, pues todos estaban compitiendo por 4 millones de pesos.

“Mis verdaderos amigos (...) saben que doy la vida por ellos, pero si estamos en juego tú y yo por cuatro millones de pesos, ráscate como puedas y me rasco como pueda, y que gane el mejor,” puntualizó.

Karime Pindter no tiene interés en recuperar la amistad con Torpecillo y Gomita

En una reciente entrevista para Vaya Vaya, La Matrioshka confesó que no quiere retomar su cercanía con los creadores de contenido, pero si en algún momento vuelven a coincidir, aseguró que todo será en “buena onda”

“Cordial, si nos vemos en un evento, saludcita de la buena y todo”, comentó, y agregó: “También espero que no los ataquen tan heavy, no está tan cool, sé que los han atacado muy muy muy cañón. La casa es como Las Vegas, lo que pasa en la casa se queda en la casa, y te llevas lo bueno. Mis amistades, mi corazón es mar.”