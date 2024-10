Sheinbaum confirma que el Tren Maya también será de carga; anuncia cuándo iniciará la construcción de infraestructura

El Tren Maya, además de ser tren de pasajeros, también será de carga. (Facebook Tren Maya)

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Tren Maya, además de ser tren de pasajeros, será tren de carga.

Ante la pregunta de un periodista, que le cuestionó los proyectos que tiene en su sexenio para el estado de Quintana Roo, Sheinbaum pardo explicó que para los estados del sureste se seguirá con el tema del Tren Maya.

“El Tren Maya, antes de que dejara el gobierno el presidente López Obrador, ya cruza o ya puede hacer el recorrido por todos los estados, se van a recibir más trenes, tiene que funcionar el pilotaje automático de toda la red, entonces vamos a darle seguimiento, además, el Tren Maya va a ser tren de carga, entonces, el próximo año iniciamos con la construcción de los espacios que se requieren para la utilización de las vías como tren de carga, es un proyecto que durará año y medio, dos años”, señaló la presidenta.

Mencionó también, la liga puerto Progreso, en Yucatán, y dijo que en diciembre “tienen que estar funcionando todos los hoteles del Tren Maya, como parte del proyecto integral, y darle el seguimiento para que opere al máximo”.

Sheinbaum dijo que el próximo año comienzan los trabajos para que el Tren Maya sea de carga. Crédito: X @Claudiashein

Expuso que en la zona del sureste debe haber un ordenamiento territorial con la intención de que no haya un crecimiento poblacional sobre la selva. Recordó que la Reserva de la Biosfera de Kalakmul fue declarada área natural protegida, pues es la segunda reserva del mundo más grande de selva baja, pues la primera es la Amazonia.

“Recientemente se aprobó el programa de ordenamiento territorial de Tulum para que no crezca desordenadamente, y el caso de Playa del Carmen también tiene que ver, no solamente con poder resolver los problemas de servicios, sino también de regularización y de ordenamiento, para que no represente un crecimiento desordenado”, expuso.