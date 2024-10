Wendy Guevara se despide de México; prepara nuevos proyectos para 2025

La influencer sorprenderá con nuevos proyectos fuera de México (@VidConMexico)

Con el final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara también cierra su participación en el programa estelar de Televisa. Debido a que la influencer resultó ser la ganadora de la primera emisión, su presencia en las galas del reality show era una de las favoritas.

Pese a la polémica que surgió sobre su relación con la productora Rosa María Noguerón, la creadora de contenido se convirtió en una pieza clave de la temporada, tanto que fue la encargada de entregar el maletín de los cuatro millones de pesos a Mario Bezares.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Sin embargo, ahora que el reality show llegó a su fin después de diez semanas, Guevara reveló que ya tiene nuevos proyectos para el siguiente año, por lo que deberá abandonar la Ciudad de México por un tiempo.

Wendy Guevara se despide de México

Actualmente, la celebridad de internet reside en la Ciudad de México acompañada de Nicola Porcella y Agustín Fernández, quienes se han convertido en su familia ahora que está lejos de sus seres queridos, pero la situación cambiará ahora que viaja fuera del país. Así lo dio a conocer en una entrevista para el programa Hoy, donde compartió sus planes laborales para el próximo año.

“Ahora vengo con muchos proyectos para el 2025. Me encanta, yo creo que voy a estar una temporada en Miami, y ese proyecto yo creo que va a estar muy bonito. Hay algo por allá, pero no me dejan decir qué es.”

Pese a que no reveló detalles del trabajo que la hará salir del país por una temporada, quiso remarcar la importancia que tienen Nico y Agus en su vida diaria.

(Vix // IG: @nicolaporcella12)

“Ahorita, mi familia en Ciudad de México es Nicola. Solamente estamos Nicola y yo viviendo, y Agustín. Viviendo juntitos los tres somos como una pequeña familia. Pero cada quien hablamos con nuestros papás y así, pero es gracias al trabajo y a la gente que nos pone aquí.”

Finalmente, después de la gran polémica que se creó sobre la participación de varias celebridades en la reciente emisión de La Casa de los Famosos México, la influencer compartió su deseo de que la gente deje de criticar, pues aunque en esta ocasión Nicola y Wendy no fueron parte del reality show, se vieron envueltos en varios comentarios negativos por su amistad con Agustín Fernández.

“Quiero que todos seamos felices y sepamos perdonar, es lo importante. Este tipo de realities es lo que te lleva a la personalidad y a lo que hemos vivido. El perdonar es soltar para poder vivir a gusto y bien chingón,” puntualizo.

La influencer saldrá de México por una temporada Crédito: Programa Hoy