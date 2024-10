Quién es Paulina Mercado, conductora de Sale el Sol que será operada por un tumor en la garganta

La mañana del 11 de diciembre, Paulina Mercado se sometió a una cirugía para que le fuera extirpado un tumor cerebral que le fue detectado en 2022. (IG @paulinamercado007).

Paulina Mercado será sometida a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno que se le desarrolló en la garganta, dicha intervención está programada para la tarde de este lunes 30 de septiembre de 2024, según informó el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del programa.

Mercado, quien ya había superado un tumor benigno en la cabeza que le había sido detectado en 2022, compartió detalles sobre su situación actual en un mensaje grabado que fue transmitido en Sale el Sol. En el video, les hizo una petición a sus seguidores y compañeros de trabajo para que le enviaran sus mejores deseos durante la operación: “Prendan una veladora por mí”, dijo.

Paulina Mercado es una famosa conductora de televisión quien ha destacado en varios proyectos televisivos como Sale el Sol, Ellas Arriba, Barra de Opinión y Los del 7, cuando comenzó su carrera. Paulina Mercado nació el 30 de junio de 1972 en la Ciudad de México y actualmente es considerada una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

Desde muy pequeña, Paulina tuvo un gran interés por la televisión y siempre se imaginaba a sí misma en la pantalla. Paulina decidió estudiar Ciencias de la Comunicación, compaginando sus estudios con su pasión por la Terapia Psicocorporal. También trabajó como modelo, participando en comerciales para marcas prestigiosas como Coca-Cola, Kodak y Movistar.

Paulina Mercado, presentadora de Sale el Sol, reveló que le fue detectado un tumor maligno. (paulinamercado007, Instagram)

Su carrera en televisión comenzó en Televisión Azteca, donde trabajó en el área de ventas y en varios proyectos empresariales. En 2009, fue parte del programa El debate, pensar México en colaboración con Andrés Roemer. Posteriormente, participó en programas como La Ciudad de las Mujeres y Hoy te toca con Fernanda Tapia.

En 2016, se estrenó el programa Sale el Sol, producido por Andrés Tovar y transmitido por Imagen Televisión, espacio en el que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos.

Cuál es el estado de salud de Paulina Mercado

El tumor en la garganta fue descubierto hace dos semanas durante un estudio óseo rutinario. “Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello”, explicó Mercado, también se sabe que esta intervención podría provocar que pierda la voz temporalmente debido a la inflamación de las cuerdas vocales.

Paulina Mercado, conductora de Sale el Eol, anunció que será operada para extirparle un tumor maligno Crédito: @saleelsoltv, X

De igual manera, Mercado compartió el impacto emocional de su diagnóstico y la necesidad de buscar ayuda para sobrellevarlo. Confesó que, al principio, el miedo le impedía siquiera mencionar la palabra “cáncer” y recurrió a la terapia y a la meditación para poder afrontar la situación.

Respecto a sus hijos, Paulina comentó que les preparó un discurso para suavizar el proceso por el que pasaría: “Las cosas por algo pasan, y no me pregunto por qué, me pregunto para qué, y estoy encontrándole un significado lindo”.

Paulina Mercado ya había enfrentado problemas de salud relacionados con un tumor cerebral benigno en 2022. En ese entonces, la presentadora fue operada en diciembre y la cirugía fue exitosa, permitiéndole recuperarse de manera favorable. A lo largo de ese proceso, contó con el apoyo de su pareja, el actor Juan Soler, quien ha estado a su lado en cada momento.