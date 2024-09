Ricardo Peralta asegura que necesita ir a terapia después de estar en La Casa de los Famosos México

Torpecillo reveló cómo le ha afectado el hate en su vida personal Foto: La Casa de los Famosos México

Uno de los programas más polémicos y arriesgados de la televisión mexicana es La Casa de los Famosos México, ya que los participantes son expuestos completamente a través de cámaras que están activas 24/7.

Pese a que muchos salen con grandes oportunidades de trabajo, existen otros que se tienen que enfrentar a las críticas y el rechazo de las personas, quienes no estuvieron de acuerdo con su manera de actuar en la competencia, tal es el caso de Ricardo Peralta.

Al igual que el resto de los integrantes del ‘Cuarto Tierra’, Torpecillo ya regresó a sus proyectos personales, pero en comparación con semanas atrás, la situación cambió completamente, pues ser parte de la segunda temporada del reality show de Televisa lo convirtió en una de las personalidades menos queridas.

(Vix/Tiktok)

Ricardo Peralta confiesa que debe ir a terapia después de participar en La Casa de los Famosos México

Semanas después de su salida, Ricardo Peralta habló sobre los cientos de comentarios negativos que está recibiendo, y dijo no entender porque muchas personas parecen desearle lo peor.

“De pronto (...) con los comentarios de muchas personas (...) que se suben por que este es el momento para salir o resaltar, yo digo dale con todo, ojalá puedas mantener una carrera de muchos años porque es muy complicado. A veces digo, ¿cuál es el fin?,” comenzó contando.

Luego de detallar que muchas veces siente que esos comentarios parecen desearle que ya no forme parte del mundo del entretenimiento o desaparezca de Internet, confesó que necesita ayuda profesional para que a la larga no terminen por afectarlo más.

“Estoy diciendo que necesito ir como a terapia, porque te hace sentir menos que mierda. Tú dices: ‘pues sí, claro, no merezco estar en este plano, no merezco pisar este suelo, no merezco estar aquí contigo”, comentó.

Y agregó: “¿Hasta donde va a llegar esto?, ¿hasta donde quieres? (...) Es tal la hazaña, que dices tú, o sea esa persona no está cómoda con que solo ya no trabaje en las redes o en la televisión, esta persona preferiría verme que sea yo un angelito.”

Finalmente, debido a que sabe que los comentarios pueden escalar más y más, reconoció que va a terapia para que no existan pensamientos intrusivos en su cabeza: “Por eso es que yo decido ir a terapia, para que si llegan a haber esos pensamientos intrusivos, uno diga: ‘No, bebé.’”

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado del reality show, luego de la salida voluntaria de Adrián Marcelo. (El 5, YouTube)