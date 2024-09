De qué trata el K-drama Start up que lanzó a la fama a Kim Seon-ho

El K-Drama de Netflix lleno de romance, drama y comedia más visto en octubre de 2020. (NETFLIX)

La serie estrenada en octubre de 2020, está protagonizada por Bae Suzy, Nam Joo-Hyuk, Kim Seon-Ho y Kang Han-Na, quienes compiten por el éxito y el amor en la implacable industria de la tecnología en Corea.

Start Up es la historia de un grupo de jóvenes emprendedores interesados en obtener éxito en Sandbox, el equivalente coreano ficticio de Silicon Valley, un grupo de empresas líderes en tecnología de la información que se encargan de la innovación digital.

La propuesta tiene como protagonista a Bae Soo-ji, mejor conocida como Bae Suzy, una cantante, actriz surcoreana y ex-integrante de del grupo femenino de K-pop Miss A que alcanzó su popularidad después de protagonizar la serie de televisión Dream High (Sueña sin límites 2011), Gu Family Book (El libro de la familia 2013) y Uncontrollably Fond (Incontrolablemente enamorados 2016).

También podemos ver a Nam Joo-Hyuk, un actor que debutó en la serie Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo (El hada de las pesas Kim Bok-joo 2016) y que se ha caracterizado por interpretar diferentes papeles como reportero, maestro o un periodista deportivo.

Start Up está dirigida por Oh Choong-Hwan de Big Mouth (Boca Grande: Artista de la estafa), y escrita por la guionista de Pinocchio y While You Were Sleeping, Park Hye-ryeon. Fue transmitida del 17 de octubre hasta el 6 de diciembre de 2020 a través de Total Variety Network (TVN).

También cuenta con la participación de Kim Seon-ho, quien tomó popularidad después de que los espectadores de la serie se enamoraran de su personaje, Han Jin Pyeong. Un joven líder del equipo SH Venture Investment Firm.

“No actúo en ningún proyecto con la expectativa de volverme popular. Ni siquiera me había imaginado algo como esto. Hasta hace poco, me costaba creer que tanta gente pudiera mostrarme interés y apoyo. Quería hacerlo bien en ‘Start-Up’ porque realmente me gustó el personaje de Han Ji Pyeong” declaró el actor en una entrevista con Sports Chosun en diciembre de 2020.

El amor entre Dal-mi y Nam Do-San se verá pausado por el regreso de un amor de la infancia, Han Ji-pyeon. Credito: NETFLIX

De qué trata el K-drama Start Up

Esta comedia romántica está en el catálogo de la plataforma de streaming, Netflix. Cuenta con 16 episodios y en promedio la duración de cada episodio es de 80 minutos.

Bae Suzy interpreta a Seo Dal-mi, una joven apasionada de su trabajo y que tiene el sueño de ser exitosa, comienza a trabajar en una nueva empresa de tecnología después de dejar la universidad. Ella conoce a Nam Do-San (Nam Joo-Hyuk) y le ayuda a iniciar su propio negocio, poco tiempo después comienzan un nuevo romance.

Sin embargo, Dal-mi no sabe que se reencontrará con su amor de la infancia, el jefe del equipo líder de SH Venture Capital, Han Ji-pyeong (Kim Seon-ho). Quien se ha convertido en un joven gruñón con grandes habilidades para la inversión empresarial.

Won In-Jae (Kang Han-na) es la CEO Won In-jae y está interesada por romper con la imagen de niña rica beneficiada por la herencia de sus padres. Ella une fuerzas con su hermana Dal-mi para crear un nuevo y exitoso negocio tecnológico.

El triángulo amoroso entre Dal-mi, Nam Do-San y Han Ji-pyeon se verá involucrado en la competencia por alcanzar el éxito en Sandbox, la nostalgia de amores del pasado y los retos en la industria de los negocios tecnológicos.

Después de pasar tres años en San Francisco Do-San se reencuentra con Dal-mi. Credito: NETFLIX

¿Dónde ver Start Up en México?

La plataforma de streaming estadounidense, Netflix tiene una gran variedad de series surcoreanas dentro de su catálogo dedicado a los K-dramas. Uno de ellos es “Start Up”, que cuenta con una temporada de 16 episodios y que está actualmente disponible dentro del servicio de películas.