Lucero Sánchez, la Chapodiputada, se suma al llamado por la paz ante la ola de violencia en Sinaloa | VIDEO

Sánchez López critica al gobierno mexicano por no haber prevenido la guerra y resguardado Sinaloa para proteger a sus habitantes. (Captura de pantalla/Infobae)

Lucero Sánchez López, conocida como la Chapodiputada, ha hecho un llamado a la paz en medio de la guerra interna que se disputa en Sinaloa por el control del Cártel de Sinaloa.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Sánchez López expresó su solidaridad con los habitantes de Sinaloa y propuso unirse a una campaña por la paz que se realizará este jueves 26 de septiembre.

Los enfrentamientos comenzaron tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 25 de julio por autoridades de Estados Unidos. La detención del líder del cártel, quien presuntamente fue secuestrado en México y trasladado en avión a territorio estadounidense por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, desató una guerra interna que ha dejado decenas de muertos, heridos y personas desaparecidas desde el pasado 9 de septiembre.

Las facciones en conflicto son Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera; y La Mayiza, comandada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo.

Lucero Sánchez López, conocida como la Chapodiputada, llama a la paz en Sinaloa en medio de la guerra interna por el control del Cártel de Sinaloa.(Tiktok: Lucero Sánchez)

En su mensaje, Sánchez López lamentó la situación crítica que atraviesa Sinaloa y criticó al gobierno mexicano por no haber prevenido la guerra y no haber resguardado el estado para salvaguardar la seguridad de sus habitantes.

“Desafortunadamente el gobierno mexicano se durmió en sus laureles y no previno con anticipación la guerra que se venía y no resguardó el estado de Sinaloa para salvaguardar la seguridad de todos sus habitantes, se confiaron demasiado, no sé qué sucedió con la inteligencia del gobierno”, criticó.

Asimismo, aseveró que desde el primer intento de detención de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón e hijo de El Chapo, fue de conocimiento público que estos grupos criminales están “preparados para cualquier eventualidad de este tipo” y advirtió que esta guerra puede ser incluso peor que la desatada en el 2008 en contra de los Beltrán Leyva.

Por ello, invitó a los sinaloenses a unirse a la campaña de paz a realizarse este jueves con el objetivo de “llamar a esos grupos a mantener el estado tranquilo, respetar a todos los habitantes que son ajenos a esta lamentable guerra [...] hacer de conocimiento a estos grupos que Sinaloa necesita vivir sin miedo, sus habitantes y sus niños necesitan recuperar la tranquilidad, estabilidad y sobre todo Sinaloa necesita recuperar su economía ya que está en una situación muy crítica”, apuntó.

Se ha llamado a hacer una campaña por la paz en Sinaloa. (Captura de pantalla)

De igual, la Chapodiputada compartió una imagen en su red social en donde compartió información de la “campaña por la paz de Sinaloa” que se realizará el 26 de septiembre a las 17:00 horas (hora local). Se invita a los ciudadanos a encender una veladora blanca en la calle y colocar una bandera o prenda blanca como símbolo de la paz, asimismo, se pedirá por las personas desaparecidas.

¿Quién es la Chapodiputada?

Lucero Guadalupe Sánchez López, originaria de Cosalá, Sinaloa, pasó de ser una joven diputada a una figura clave en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos.

Conoció a Guzmán Loera a los 21 años y mantuvo una relación sentimental con él aún cuando éste ya se encontraba casado con Emma Coronel; además colaboró en actividades del narcotráfico.

Durante el llamado juicio del siglo en contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, Sánchez López proporcionó mensajes de texto y cartas que fueron cruciales para la condena a cadena perpetua de Guzmán en 2019.

La diputada mexicana fue vinculada sentimentalmente con Joaquín "El Chapo" Guzmán (Infobae México / Jovany Pérez)

Sánchez López fue elegida diputada local por el distrito XVI en 2013, respaldada por la coalición “Unidos Ganas Tú”. Su carrera política se vio empañada en abril de 2015 cuando visitó a El Chapo en el penal de máxima seguridad de El Altiplano utilizando documentos falsos, lo que resultó en la retirada de su fuero parlamentario una vez que se descubrió esta situación. Un año más tarde, fue detenida en el Cross Border Xpress (CBX) en San Diego, Estados Unidos.

Durante su juicio, se declaró culpable de conspirar para importar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. Su pena se redujo gracias a su cooperación con las autoridades estadounidenses, testificando contra Guzmán Loera en el juicio celebrado en enero de 2019.

Recientemente, Sánchez López publicó un libro titulado “La Chapo Diputada: Mi historia con el señor de la montaña”, donde narra su vida desde sus humildes comienzos hasta su relación con El Chapo y su implicación en el narcotráfico.