¿Cuándo se va AMLO a Palenque al terminar su sexenio? Esto dijo el presidente sobre su mudanza

El presidente dio a conocer cambios en sus planes | Crédito: Cuartoscuro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra a solo unos días de ceder el cargo a Claudia Sheinbaum Pardo y, aunque ya había adelantado que se alejaría de la vida pública y política tras mudarse a la finca que tiene en Palenque, Chiapas, esto un día después de entregar la banda presidencial, este miércoles 25 de septiembre cambió de opinión pues confirmó, que su mudanza no será de manera inmediata.

Ante los representantes de la prensa que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal informó que se quedará en la Ciudad de México por unos días; no obstante, no dio detalles respecto a dónde será su lugar de residencia pues es sabido, debe mudarse de Palacio Nacional para que, a partir del 1 de octubre, la exjefa de Gobierno de la capital mexicana use el inmueble como su residencia oficial.

“Decirles que me voy a quedar unos días más aquí, me voy a aclimatar y después me voy a Palenque. Para que no me estén esperando de que no llegó”, dijo el mandatario

El presidente aseguró que todavía no dejará la capital del país | Foto: Gobierno de México

Conviene recordar que hace varias semanas, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insistió en que, una vez que su gobierno terminara, es decir, el próximo 30 de septiembre, se iría a su finca en Chiapas denominada ‘La Chinada’, por lo que además adelantó que ya había seleccionado algunos de los libros que se llevaría y los cuales le servirían para escribir su nuevo material.

No obstante, este día insistió en que no se mudará de manera inmediata, al tiempo que tampoco dio a conocer alguna fecha exacta para ser residente del sureste mexicano.

“No me iré de inmediato, me iré unos días después. Dos días, después, tres días después, una semana después...”, dijo entre risas tras ser cuestionado sobre la posible fecha de su mudanza.

El presidente dio a conocer parte de sus planes ante la prensa que lo cuestionó en Palacio Nacional Crédito: Gobierno de México

La Chingada, una finca ubicada en el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas, que se encuentra a las afueras de la cabecera municipal, en específico, en el tramo carretero Pakalna-Palenque. Este lugar, cuyo nombre peculiar ha llamado la atención, está situado cerca de las colonias Monterrey y Luis Donaldo Colosio, y se accede a través de la carretera Playas de Catazaja-Palenque.

De acuerdo con lo expuesto por el portal Google Maps, la propiedad está equipada con un portón negro y una entrada peatonal. Más allá de este acceso, se extiende un camino para vehículos que conduce a una finca rodeada de vegetación. La ubicación de La Chingada es estratégica, ya que se encuentra a aproximadamente de 5 a 6 horas de San Cristóbal de las Casas y a 2 horas de Villahermosa, Tabasco.

El origen del nombre de esta finca tiene una historia interesante. Según explicó el mismo presidente, el nombre La Chingada proviene de Genovevo de la O, un líder de la Revolución Mexicana. Después del conflicto armado, el antes mencionado se retiró a su rancho y le dio ese nombre. Siempre que le preguntaban adónde iba, él respondía: “Me voy a La Chingada”. Esta anécdota fue recordada por el mandatario, quien mencionó que la finca está escriturada con ese nombre debido a la influencia de este dirigente zapatista.

La finca La Chingada no solo es un lugar con un nombre curioso, sino que también tiene un trasfondo histórico que conecta con uno de los episodios más importantes de la historia de México. La referencia a Genovevo de la O y su retiro a este lugar después de la Revolución Mexicana añade una capa de significado a la propiedad, que va más allá de su ubicación geográfica y su entorno natural.