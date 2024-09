Agustín recuerda la noche de pasión que vivió con Gala Montes en la suite: “A mí me utilizaron”

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Terminó el peligro de eliminación en La Casa de los Famosos México pues ahora todos los habitantes que se encuentran dentro son finalistas. Agustín Fernández se convirtió en el último participante en salir y también era el último sobreviviente del equipo más odiado del programa: el cuarto Tierra.

A su salida, y como ya es tradición, Agustín se enfrentó a la realidad, revisitando momentos clave de su participación en el programa de televisión. El argentino dio una entrevista a Pablo Chagra y a Ricardo Peralta para revivir su papel en el reality show, como parte del tour de medios.

Uno de los momentos más incómodos para Agustín fue cuando le presentaron el momento apasionado que vivió con Gala Montes al interior de la suite. Durante esa noche, el habitante de Tierra y la integrante de Mar acabaron muy acaramelados, incluso llegaron a los besos.

Los habitantes durmieron juntos en la suite del líder VIX

Sobre esta situación, el joven explicó que por el estrés y la negatividad que se vivía, era necesario relajarse con cariño. Así lo contó: “Uno está en la casa con muchas cosas malas, uno necesita dar amor y distraerse poquito. No pasó nada, siempre respeté. Nunca sobrepasé esa línea”.

Aunado a esto, se enfrentó a la rivalidad que había entre Gomita y Gala, luego de el video de una fiesta donde ambas participantes tuvieron una situación muy incómoda. El ex habitante aseguró: “A mí me utilizaron”.

Luego explicó que al principio sentía que era una estrategia de Gala, que lo buscaba cuando estaba con Gomita y que lo estaban usando para una guerra entre ellas; sin embargo, después aclaró que habló las cosas con la actriz de El Señor de los Cielos.

Agustín se enfrentó al famoso meme de Larry Langosta (captura de pantalla)

La final de La Casa de los Famosos México se llevará a cabo el próximo domingo 29 de septiembre. Cualquier de los integrantes de Mar podría ser el ganador de los 4 millones de pesos mexicanos. Quienes luchan por el primer lugar son Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

¿Qué piensa Agustín de la polémica de Adrián Marcelo?

En el mismo encuentro con Ricardo Peralta Y Pablo Chagra, Agustín abrió su corazón para cada participante de La Casa de los Famosos México. Sobre el controversial Adrián Marcelo dijo:

“Nos divertimos, tiene su humor negro que no a todo el mundo le gusta. Se pasa en muchos sentidos, pero conocí a una gran persona a pesar de todo. Él era muy divertido, a mí me hizo reír muchísimo. Entrenábamos juntos, comíamos juntos”.

También aclaró que las críticas de Adrián Marcelo tendrían que ser asunto de él y de nadie más: “Tuvo detalles o problemas que no me corresponde a mí salir a defender. Él tendrá que pelear sus batallas, pero me quedo con el humor muy divertido que tenía”.