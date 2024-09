Agustín reacciona a los insultos y apodos que le pusieron los fans de La Casa de los Famosos México: “Mueblesín y Langostín”

Agustín se enfrentó al famoso meme de Larry Langosta (captura de pantalla)

El pasado domingo, Agustín se convirtió en el último eliminado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, dejando así a cinco finalistas: Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter. Tal como lo quería el público, el equipo Mar intacto llegó a la gran final del reality show del momento.

Y es que Agustín fue el habitante del cuarto Tierra que mejor jugó y evitó la placa de nominación en más de una ocasión, muchas veces gracias a su habilidad de ganar los retos que lo convertían en el líder de la semana.

Pero aunque el argentino estaba siendo bastante competitivo dentro de La Casa de los Famosos México, en el exterior contaba con muy poco apoyo, igual que sus otros compañeros de equipo. De hecho, los espectadores tuvieron tan poca simpatía con Agustín que le inventaron más de un apodo e insulto.

Por ejemplo, Agustín era conocidos por los fans del programa como Mueblesín, un juego de palabras entre su nombre y mueble, calificativo que se le da a participantes que dan poco contenido en este tipo de concursos. De igual forma, el joven proveniente de Argentina fue calificado como Langostín, en referencia a Larry Langosta, el personaje de Bob Esponja.

Lo que opina Agustín del “Mueblesín” y “Langostín”

El último eliminado de La Casa de los Famosos México se enfrenta a la realidad. Crédito: La Casa de los Famosos México

Una vez que Agustín salió eliminado tuvo sus primeras entrevistas, una de ellas con Pablo Chagra y el séptimo eliminado: Ricardo Peralta. Fue en dicha conversación cuando se enteró de cómo le decían. Sobre el apodo de mueble, el ex habitante confesó que, en efecto, la primera semana estaba demasiado desorientado y que no pudo ser él mismo.

Incluso, cuando salió del programa, fue un tema que habló con la psicóloga encargada de charlas con los eliminados: “Lo hablé con la psicóloga saliendo, no sabía quién era yo mismo, yo era divertido afuera, cotorreaba, la pasaba bien”.

También explicó: “Quizá no me sentía parte, era difícil para mí. Había personalidades muy fuertes en el cuarto y yo soy más tranquilo. Cuando la casa se fue vaciando ahí pude ser yo mismo y sacar mi personalidad”.

Sobre las comparaciones con Larry Langosta, Agustín tomó la situación bastante bien: “Está cuadrado, me gustó el traje de baño”.

Agustín respalda a Adrián Marcelo

Agustín Fernández es conductor e influencer. Ha participado en varios programas de TV, aunque es recordado por su paso en "Enamorándonos". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

Durante la entrevista, a Agustín se le presentaron fotografías de habitantes y exhabitantes de La Casa de los Famosos México. Sobre Adrián Marcelo, el polémico participante que sembró más de una controversia dentro del reality show, dijo:

“No quiero decir nada malo, me quiero llevar lo bueno de las personas. Con nosotros siempre fue bueno, conmigo siempre fue bueno”.

Y añadió: “Nos divertimos, tiene su humor negro que no a todo el mundo le gusta. Se pasa en muchos sentidos, pero conocí a una gran persona a pesar de todo. Él era muy divertido, a mí me hizo reír muchísimo. Entrenábamos juntos, comíamos juntos”.

Finalmente, dijo que las críticas de Adrián Marcelo tendrían que ser asunto de él y de nadie más: “Tuvo detalles o problemas que no me corresponde a mí salir a defender. Él tendrá que pelear sus batallas, pero me quedo con el humor muy divertido que tenía”.

La final de La Casa de los Famosos México se llevará a cabo el próximo domingo 29 de septiembre. Cualquier de los integrantes de Mar podría ser el ganador de los 4 millones de pesos mexicanos.