Guerra entre Chapitos y Mayitos ha dejado 29 enfrentamientos, 40 detenidos y más de 50 personas asesinadas

Sinaloa state police respond to the scene of a burned delivery truck amid a wave of violence between armed groups, in Culiacan, Mexico, September 11, 2024. REUTERS/Jesus Bustamante

Al cumplirse 12 días desde el estallido de la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, emitió un mensaje dirigido a la población en el que ofreció las cifras del saldo que ha dejado la disputa en la cúpula del Cártel de Sinaloa.

El funcionario afirmó que desde el pasado 9 de septiembre se tiene registro de 29 enfrentamientos entre personas armadas en todo Sinaloa; además, como resultado de los patrullajes de elementos de seguridad, se logró el aseguramiento de 120 armas de fuego y más de 30 mil municiones de diferentes calibres.

Con corte hasta la tarde de este 20 de septiembre, Mérida Sánchez informó que se tiene registro de 40 personas detenidas y el aseguramiento de 75 vehículos que fueron utilizados durante los enfrentamientos.

“Esto hace que se debilite la fuerza logística de los grupos delincuenciales. También hemos tenido detenciones importantes, caso específico, constatado por todos ustedes el día de ayer, en el fraccionamiento Santa Fe, un importante objetivo que fue detenido y trasladado a la autoridad correspondiente”.

Con estas declaraciones, la dependencia a cargo de Mérida Sánchez se adjudica la detención de “El Piyi”, pistolero de Los Chapitos capturado la tarde de ayer al norte de Culiacán; sin embargo, según fuentes federales consultadas por Infobae México, el criminal cayó en un operativo orquestado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A forensic technician works at the scene of a crime where five men were murdered amid a wave of violence between armed groups in Culiacan, Mexico September 15, 2024. REUTERS/Jesus Bustamante

Más de 50 personas asesinadas en Sinaloa

El titular de la SSP también presumió que desde el 16 de septiembre ya no se han registrado bloqueos carreteros y la puesta en marcha del “Operativo de Proximidad Escolar” para brindar seguridad y protección al estudiantado que regresó a clases el pasado miércoles.

Lo que el funcionario sinaloense no mencionó es que el 15 de septiembre se vivió la jornada más violenta con 14 personas asesinadas; tampoco señaló que la mayoría de los padres de familia decidieron no llevar a sus hijos e hijas a la escuela por la ola de violencia y los enfrentamientos que no han dado un sólo día de tregua desde el pasado 9 de septiembre. Muchas escuelas se quedaron vacías, sin un solo alumno en las aulas.

Gerardo Mérida Sánchez no habló sobre la cantidad de personas asesinadas en Sinaloa desde el estallido del conflicto entre Chapitos y Mayitos. Según datos recogidos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), entre el 9 y el 19 de septiembre se cometieron 54 homicidios dolosos, aunque -es preciso puntualizar- que no está claro cuántos de estos crímenes tienen relación directo con la guerra del Cártel de Sinaloa.

Seis víctimas mortales aún no han sido reconocidas. (FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM)

Otra cifra ausente en el mensaje del encargado de la seguridad pública de Sinaloa es la referente a las personas privadas de su libertad desde el inicio del conflicto: 76, según estimaciones del colectivo Sabuesas Buscadoras de Sinaloa.

Tampoco se hizo mención a las masacres de dos o más víctimas de personas asesinadas en las periferias de Culiacán descubiertas el pasado domingo y con claros signos de tortura; además de cargados de simbolismos alusivos a los dos grupos criminales en disputa.

Sobra recordar que el domingo pasado, frente a un parque acuático aparecieron los cuerpos de cinco personas a quienes les colocaron sombreros en la cabeza (símbolo para identificar a Los Mayitos); mientras que en una gasolinera al sur de Culiacán dejaron a una persona sin vida y con una caja de pizza clavada a su pecho: la pizza es el distintito de Los Chapitos o La Chapiza.