Sentencia del Menchito podría ser similar a la del hijo del Mayo Zambada, señala Mike Vigil

Se trata del único hijo de 'El Mencho', fundador y líder del CJNG. (Jesús Avilés | Infobae México)

Los herederos de los dos principales cárteles mexicanos de las últimas décadas compartirán el mismo futuro a manos de la justicia estadounidense: Rubén Oseguera González (El Menchito) fue declarado culpable por trafico de drogas y posesión de armas de fuego y ahora está a la espera de saber cuántos años pasará en prisión; según Mike Vigil, exagente de la DEA, la condena podría ser similar a la que recibió Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada que colaboró con la justicia y testificó contra El Chapo Guzmán a cambio de una condena reducida.

Reportes de The Associated Press refieren que será el próximo 10 de enero cuando la jueza Beryl Howell notifique al Menchito y a sus abogados el tiempo que pasará en prisión; sin embargo, contrario a lo que piden los fiscales en el caso, no será -resalta Mike Vigil- una cadena perpetua, sino una condena similar a la que le dictaron al Vicentillo.

Conviene recordar que Vicente Zambada Niebla, considerado como el heredero del Cártel de Sinaloa -al menos de la facción que comandaba su padre El Mayo Zambada-, fue sentenciado en mayo de 2019 a 15 años de prisión. Los pocos años de cárcel que le impusieron como condena se debieron principalmente a su colaboración en la detención de varios criminales y su participación en el llamado juicio del siglo, donde fue pieza clave para que condenaran al Chapo Guzmán a cadena perpetua.

El juez de la Corte de Illinois tomó a cuenta el año que Vicentillo pasó preso en México (2009), por lo que debería haber salido libre en 2024; sin embargo, desde abril de 2021 se reportó que ya no se encontraba bajo custodia del Buró Federal de Prisiones, aunque seguiría siendo supervisado como parte del acuerdo judicial al que llegó su defensa.

La vez que la esposa de 'El Vicentillo' fue amenazada de muerte (Infobae)

¿El Menchito será testigo colaborador?

Mike Vigil no descarta que el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pueda llegar a colaborar con la justicia de Estados Unidos a cambio de reducir algunos años la condena que le puedan imponer, la cual -presume- podría ser de entre y 15 y 20 años, similar a la que obtuvo el heredero del Mayo Zambada.

“No creo que le den cadena perpetua, creo que le darán unos 20 años. Pero podrá colaborar, no lo descarto, para que le vayan reduciendo la sentencia”.

En los documentos de la audiencia apareció un hombre identificado como Arturo Hernández (Foto: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL /CUARTOSCURO)

El exdirector de operaciones internacionales de la DEA recordó que algunos criminales se resisten a colaborar en un principio y deciden esperar a que les dicten una sentencia, si es severa, es entonces cuando quieren negociar para pasar menos años en prisión. En el caso del Menchito, aún falta saber si la jueza le tomará a cuenta los años de cárcel que purgó en México (2015-2020).

Es preciso señalar que en el propio caso del Menchito fueron varios criminales quienes lo inculparon y lo señalaron de participar en actividades criminales y ser el segundo al mando del CJNG cuando aún era un joven menor a 20 años. Óscar Nava “El Lobo” Valencia, Elpidio “El Pilo” Mojarro Ramírez y Jesús Contreras Arceo, fueron algunos de los testigos en su contra.

A la espera de la sentencia que reciba Rubén Oseguera González, Mike Vigil señaló que el juicio y su eventual condena podrían servir como parámetro en los procesos judiciales futuros de otros criminales, principalmente el de los dos herederos del Cártel de Sinaloa que están en manos de la Corte de Chicago: Ovidio y Joaquín Guzmán López, Los Chapitos, quienes se presume que ya están colaborando y tienen un acuerdo para entregar información a cambio de menos años en la cárcel.