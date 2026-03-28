Irma Ramírez Cruz, funcionaria del INE, renuncia para unirse al Comité de Evaluación de aspirantes a consejeros electorales

Irma Ramírez Cruz es la nueva integrante del Comité Técnico de Evaluación responsable de designar a las personas que formarán parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La ex coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Irma Ramírez Cruz, presentó el 27 de marzo de 2026 su renuncia al cargo para integrarse al Comité de Evaluación de aspirantes a consejeros electorales.

Pese a que no existía impedimento legal para que Ramírez Cruz continuara en el INE y, al mismo tiempo, formara parte del nuevo comité, la exfuncionaria decidió separarse por motivos de ética profesional. Su llegada a este órgano se produce como reconocimiento a una trayectoria electoral consolidada y a su desarrollo profesional en el sector.

Su nombramiento se realizó con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además de tomar en cuenta los requisitos legales establecidos en la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, se consideró su compromiso inequívoco con la defensa de los derechos civiles y políticos consagrados en la Carta Magna y los tratados internacionales firmados y ratificados por México, de acuerdo con un comunicado emitido el día de ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Es preciso recordar que, en el caso de nuestro país, garantizar el derecho a la participación política costó la libertad y la vida de miles de mexicanas y mexicanos quienes durante la mayor parte del siglo XX fueron víctimas de represión y abusos en su lucha para lograr que se respetara la voluntad popular expresada en comicios locales y federales”, enuncia el comunicado de la CNDH, “por ello, es necesario que las personas elegidas por esta Comisión Nacional para integrar el Comité Técnico de Evaluación del INE garanticen que su actuación se regirá siempre bajo los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, para asegurar procesos electorales abiertos y confiables que fortalezcan la democracia”, expresa

¿Quién es Irma Ramírez Cruz?

De ascendencia purépecha y originaria de Michoacán, Ramírez Cruz también ha ejercido como consejera electoral en el Organismo Público Local de esa entidad y ha colaborado como asesora en instituciones de Querétaro y Chihuahua. Su labor incluye la fundación de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI) y la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas.

¿Qué es el Comité Técnico?

El Comité Técnico de Evaluación (CTE), conformado por cinco integrantes —dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tres designados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados— reportó al cierre del 27 de marzo más de 500 solicitudes para cubrir tres vacantes.

De acuerdo con los criterios establecidos en San Lázaro, los evaluadores como Ramírez Cruz deben certificar que los aspirantes no hayan desempeñado cargos de dirigencia partidista ni hayan sido candidatos a puestos de elección popular en los cuatro años previos.

Entre sus atribuciones, el CTE revisa expedientes, aplica exámenes y asigna una calificación final a cada perfil registrado.