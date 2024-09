Qué pasará con Tupperware, luego de que se declarara en quiebra en México

Tupperware se va a quiebra. Solicitaron apegarse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Screenshot

Hace unas horas la empresa de recipientes de plástico para alimentos, Tupperware, se declaró en quiebra luego de arrastrar problemas financieros desde hace un par de años.

Tupperware Brands Corporation, anunció que solicitó adherirse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos luego de declararse en quiebra por problemas financieros y una caída en su popularidad, así lo dio a conocer en un comunicado emitido en donde informó que “voluntariamente” inició los procedimientos de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.

La empresa indicó que también solicitará la aprobación judicial para continuar con sus operaciones durante el procedimiento y que iniciará un proceso de venta con la intención de proteger la marca.

“Planeamos seguir sirviendo a nuestros valiosos clientes con los productos de alta calidad que aman y en los que confían durante todo este proceso. Durante los últimos años, la posición financiera de la empresa se ha visto gravemente afectada (...) exploramos numerosas opciones estratégicas y determinamos que este es el mejor camino a seguir”, expresó Laurie Ann Goldman, presidenta y directora ejecutiva de Tupperware, en el documento.

¿Qué dice el Capítulo 11?

Se trata de uno de los apartados más comunes a los que se adscriben empresas o individuos en situación económica comprometida cuando no están en condiciones para pagar a sus acreedores.

Permite que las sociedades sigan operando tras pausar sus pago de deuda mientras siguen operando para reestructurarse, al término de éste proceso los acreedores deben ser liquidados de acuerdo a los lineamientos acordados, además de mantener el control administrativo de la empresa, a menos que un juez determine lo contrario.

Cabe mencionar que cualquier empresa o individuo con domicilio o activos en los Estados Unidos puede suscribirse a las normas de dicho capítulo, el trámite puede tardar entre unos meses y hasta algunos años en completarse, según el caso.

Sin embargo, gran parte de aquellos que eligen esa vía terminan en el Capítulo 7 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que implica el cese definitivo de operaciones.

Caso mexicano

Global Tupperware Brands Corporation y sus subsidiarias Dart Industries Inc; Deerfield Land Corporation; Premiere Products Inc, Tupperware Home Parties LLC; Tupperware International Holdings Corporation; Tupperware Products AG; Tupperware Products Inc; Tupperware U.S. Inc; y Tupperware Brands Latin America Holdings LLC, son las empresas del grupo las que iniciaron el proceso de quiebra.

En nuestro país, la comercialización de los productos de la marca está a cargo de la subsidiaria Administradora Dart, S. de R.L. de C.V., la cual no forma parte del proceso de bancarrota citado, por ende, todos los procesos continúan con normalidad a través de los asesores de ventas de la compañía, socios minoristas y su portal oficial.

Tupperware llegó a México en 1966 y gracias a su sistema de venta por catálogo permitió llevar sus productos a todos los hogares del país, convirtiéndose en un infaltable en cocinas y refrigeradores; la preferida de millones de godínez quienes día con día llevan sus alimentos a sus oficinas para degustarlos en las horas de comida.

Cuenta con más de 80 distribuidoras y más de 280 mil personas -fuerza de ventas-, la firma tiene un catálogo de más de 500 productos, así como una planta de fabricación en Lerma, Estado de México.

Hay dudas sobre las operaciones de Tupperware en México. (Imagen Ilustrativa Infobae/Redes sociales)