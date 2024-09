Kimberly La Más Preciosa confirmó distanciamiento de Wendy Guevara y Las Perdidas

Kimberly Irene se siente agradecida por haberse distanciado de Wendy Guevara y otras amigas (Archivo)

Kimberly Irene, conocida como Kimberly, la más preciosa, compartió recientemente en una transmisión en vivo en sus redes sociales que se siente agradecida de haberse distanciado de Wendy Guevara y otras amigas del grupo de Las Perdidas.

Durante la transmisión, uno de sus seguidores le preguntó sobre su relación actual con Wendy, a lo que Kimberly, visiblemente incómoda, evitó responder directamente. Sin embargo, más adelante en el video, la influencer de León, Guanajuato, explicó que su felicidad actual se debe a haberse alejado de ciertas personas y situaciones negativas.

Kimberly Irene expresó que anteriormente se enfocaba mucho en los comentarios y actitudes negativas de otras personas, lo cual no era saludable para ella. Decidió tomar sus propias decisiones y responsabilidades, lo que ha contribuido a su bienestar actual.

En una transmisión en vivo, Kimberly evitó responder directamente sobre su relación con Wendy (ig: @kimberly_lamaspreciosa)

“Miren hermanas, les voy a decir por qué estoy tan feliz: por todo lo bonito que me está pasando y por todo lo malo que estoy haciendo a un lado, cosa que antes no podía... Yo me enfocaba mucho en los malos comentarios, en las malas actitudes de las personas que a veces, qué te puedo decir, que me rodeaban o hasta en la propia familia. Y yo pensaba que era tu responsabilidad, entonces yo me sentía mal y ahorita ya aprendí, aunque no, que yo mi vida, que ya mis propias decisiones, mis propias responsabilidades”, comentó Kimberly.

Por su parte, Wendy Guevara aclaró recientemente que ya no frecuenta a Kimberly como antes debido a que ambas están ocupadas con sus propias vidas. Wendy mencionó que siguen siendo amigas, aunque cada una tiene su propio círculo social y actividades.

“Porque, pues es que ella tiene otras cosas, hermanas (…) pues es que yo salgo aparte hermanas, miren, sigue siendo mi amiga, también como La Patas, pero por ejemplo Paola sale con sus amigos aparte y yo con mis amigos aparte, Kimberly sale con sus primas, sus primos, con su pareja, y así, pues nosotras cada quien tenemos nuestras vidas…”, explicó Wendy.

Wendy Guevara aclara que ya no frecuenta a Kimberly debido a sus ocupadas vidas (X @LaPortadaAI1).

Además, la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos México señaló que disfruta pasar sus fines de semana con Salma, otra integrante de ’Las Perdidas’, y que prefiere reuniones más íntimas en casa en lugar de grandes eventos sociales.

“Yo salgo aparte, me gusta otro ambiente, es que cada quien tiene su ambiente, yo me voy siempre con Salma los fines, o así, entre semana ando con todas estas jotas y cada quien diferente, pero yo le hablo igual, pero ahorita casi no nos vemos”, añadió Wendy.

Wendy afirmó que "Las Perdidas" siguen siendo amigas, aunque con círculos sociales diferentes (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

La relación entre Kimberly Irene y Wendy Guevara ha sido objeto de rumores y especulaciones, pero ambas han dejado claro que, aunque sus caminos se han separado en cierta medida, mantienen una amistad.

La decisión de Kimberly de enfocarse en su bienestar personal y alejarse de influencias negativas ha sido un paso importante en su vida, mientras que Wendy continúa con sus propias actividades y amistades.