Éstas son las propiedades de las semillas de papaya con las que puedes mejorar tu salud

Están repletas de nutrientes y compuestos bioactivos que pueden mejorar el bienestar general, por lo que tienen un impacto positivo en varias áreas del organismo (Kiwilimón)

Las semillas de papaya, a menudo descartadas como un mero subproducto, están ganando atención por sus impresionantes beneficios para la salud. Con propiedades nutricionales notables y un perfil de compuestos bioactivos, estas pequeñas semillas pueden ser un valioso complemento para tu dieta.

Desde sus propiedades antimicóticas y antiparasitarias hasta su capacidad para apoyar la digestión y la salud renal, las semillas de papaya tienen un impacto positivo en varias áreas del organismo. Aunque su consumo debe ser moderado y supervisado.

Propiedades nutricionales de las semillas de papaya

Las semillas de papaya, parte de la fruta Carica papaya originaria de Centroamérica, contienen una rica combinación de nutrientes y compuestos beneficiosos:

Polifenoles y flavonoides : estos antioxidantes combaten el estrés oxidativo y promueven una salud óptima.

Ácidos grasos monoinsaturados : incluyen ácido oleico, que apoya la salud cardiovascular.

Fibra dietética: facilita la digestión y contribuye al bienestar digestivo.

Combate hongos

Las semillas de papaya son conocidas por sus propiedades antimicóticas. De acuerdo con un estudio publicado en el Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, el extracto de semilla de papaya ha demostrado ser eficaz contra varias cepas de hongos, ayudando a combatir infecciones fúngicas.

Apoya en intoxicaciones alimentarias

Aunque no reemplaza la atención médica, el consumo de semillas de papaya puede ser un coadyuvante útil en casos de intoxicaciones alimentarias. La Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry destaca su eficacia contra microorganismos patógenos como E. coli y Salmonella.

Mejora la digestión

Ricas en fibra dietética, las semillas de papaya facilitan la digestión y previenen el estreñimiento. La World Journal of Gastroenterology resalta cómo la fibra ayuda a aumentar la frecuencia de las evacuaciones, promoviendo un sistema digestivo saludable.

Acción antiparasitaria natural

Las semillas de papaya tienen propiedades antiparasitarias que pueden ayudar a controlar infecciones parasitarias. Un estudio en BMC Complementary and Alternative Medicine encontró que las papillas de semillas redujeron la cantidad de Ascaris lumbricoides, un parásito intestinal común.

Protege la salud renal

Aunque la investigación es preliminar, algunos estudios sugieren que las semillas de papaya pueden proteger los riñones. En investigaciones con animales, publicadas en el African Journal of Health Sciences, los extractos de semillas ayudaron a prevenir daños renales inducidos por fármacos.

Actividad antiinflamatoria

Las semillas de papaya poseen flavonoides con efectos antiinflamatorios. Esto puede contribuir a la prevención de enfermedades crónicas asociadas con la inflamación, aunque se necesitan más estudios en humanos para confirmar estos efectos.

Depuración del hígado y metabolismo de grasas

Las semillas de papaya pueden apoyar la salud del hígado y la regulación del metabolismo de grasas. Experimentos con animales han mostrado que los extractos de estas semillas reducen los niveles de lípidos y triglicéridos en el hígado, según investigaciones.

Mejora la absorción de azúcares

Las semillas de papaya pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Estudios de laboratorio han demostrado que su consumo mejora la glicemia y apoya la reducción del peso corporal, lo que podría ser beneficioso para el control de la diabetes.

Ayuda contra el acné

Aunque no hay evidencia científica sólida, en la cultura popular se utilizan las semillas de papaya como remedio para el acné. Se recomienda hacer una cataplasma con las semillas trituradas y aplicarla en la piel afectada para posibles beneficios.

Precauciones y efectos secundarios

A pesar de sus beneficios, es importante consumir las semillas de papaya con moderación. Contienen isotiocianato de bencilo, que puede ser tóxico en exceso, y papaína, que podría causar reacciones alérgicas en personas sensibles. Se aconseja consumir entre 7 y 10 semillas al día y consultar a un profesional de salud antes de incorporarlas de manera regular en la dieta.