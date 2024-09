“Paz en la familia”: Sylvia Pasquel reacciona a resultados de ADN donde se dice que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán

(Instagram/Youtube)

El pasado 18 de septiembre se dio a conocer que la prueba de ADN que se le hizo a Apolo, para corroborar si era hijo de Luis Enrique Guzmán resultó negativa. Con lo que se confirmó que el familiar de Silvia Pinal no era el padre biológico del menor.

Ante esto, Alejandra Guzmán fue una de las primeras en reaccionar, pero Sylvia Pasquel no se quedó atrás y dio su punto de vista sobre la situación.

¿Qué decía la prueba de ADN?

Después de que Mayela Laguna lanzara un comunicado dando conocer esta información y pidiera respeto para el niño involucrado, el periodista Carlo Uriel presentó un documento que sería la presunta prueba de ADN que se realizó.

En el documento se pude observar que las personas sometidas al estudio habrían sido Apolo Guzmán Laguna, Luis Enrique Guzmán Pinal y Mayela Laguna Coindreau.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Se menciona que para el procedimiento se aisló ADN de cada una de las muestras recibidas y se analizaron 24 sistemas genéticos para poder conocer si había coincidencias o no.

Las conclusiones del estudio señalan que: “En casos de paternidad, todos los sistemas de los hij@s sin excepción deben coincidir al 50% con respecto a ambos padres. En este caso se realizó el cálculo del Índice de Paternidad (IP), el cual indicó que ‘los resultados obtenidos se explican 44,103,509,974 veces mejor bajo la hipótesis de no-paternidad que bajo la hipótesis de paternidad’. La probabilidad de paternidad (W) para este caso fue de 0.0000000%”.

El documento fue presentado en la cuenta de X de Carlo Uriel (X)

Sylvia Pasquel reacciona

Después de que se destapara que Apolo no es nieto de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel rompió el silencio y, aunque quiso mostrarse cauta ante la situación, sí dio su punto de vista al respecto.

Fue en un encuentro con los medios, donde un reportero cuestionó a la actriz sobre qué pensaba tras los resultados de la prueba de ADN.

“Ese no es mi tema, yo no me quiero meter en eso. Es un tema legal y no me corresponde a mí hablar”, dijo en primera instancia.

El periodista insistió al preguntarle si el esclarecimiento de las cosas traía paz a la familia y ella respondió: “Para cualquier familia, cuando está metida en una controversia como esta, claro que la paz viene cuando las cosas salen a favor”.