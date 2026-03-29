Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

El contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, se encuentra prófugo de la justicia por el caso de red de huachicol fiscal. (Redes sociales)

Una jueza federal negó el amparo promovido por la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención por el caso de huachicol fiscal en que se encuentra implicado junto a su hermano Manuel Roberto, quien está detenido en el Altiplano.

De acuerdo con la sentencia, consultada por Infobae México, la jueza Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Emma Cristina Carlos Ávalos, decidió suspender el juicio de amparo luego de que las autoridades negaron contar con una orden de aprehensión -y su ejecución- en contra del elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

Los jueces de control de las 12 unidades de gestión del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México negaron contar con una orden de aprehensión; mientras que la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Ciudad de México (FGJCDMX), la Marina, Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otras, también negaron la ejecución de una orden judicial.

“Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión -en abstracto- y su ejecución; sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna para desvirtuar dichas negativas, por ello, tales actos no existen”, señaló la jueza.

Defensa del contralmirante impugnó la negativa de amparo

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusa a la FGR de incumplir la entrega completa de la carpeta de investigación. (Marina)

Luego de la resolución, emitida el pasado 11 de marzo, la defensa de Fernando Farías Laguna interpuso un recurso de revisión contra la sentencia dictada por la jueza federal al negar el amparo solicitado contra su detención.

Con esto, será el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito quien evaluará si la decisión debe modificarse.

Cabe señalar que tanto Fernando Farías Laguna como su hermano Manuel Roberto son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ambos son señalados por presuntamente liderar una red de tráfico de combustible conocida como “Los Primos”, la cual habría utilizado más de 30 buques para introducir millones de litros de hidrocarburo de forma irregular desde los Estados Unidos hacia México.

Marina dio de baja los marinos por investigaciones en su contra

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El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó en enero pasado que los hermanos Farías Laguna fueron retirados de sus cargos por el proceso legal que enfrentan.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están en su proceso legal y tienen 15 días para poner su recurso de revisión”, comentó en conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, la defensa de los hermanos señaló que buscan la permanencia de los derechos laborales de los marinos debido a que no cuentan con una sentencia por el caso que se les investiga, lo que no implica la pérdida automática de sus derechos laborales, administrativos o patrimoniales.

En febrero pasado, un juez federal negó la reincorporación a la Marina del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna tras promover un amparo donde impugnó su baja. En el expediente, consultado por esta casa editorial, la autoridad señaló que la decisión se basó en que podría perjudicar al interés social.

En tanto, Manuel Roberto Farías se encuentra vinculado a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva -en el Altiplano- desde septiembre de 2025 por el delito de delincuencia organizada.