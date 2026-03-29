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El terror mexicano regresa: “El Ritual del Nahual” llegará a más de 500 salas el 7 de mayo

La cinta de folk horror dirigida por Carlos Matienzo Serment, inspirada en la mitología indígena, tendrá un estreno masivo en México

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La cinta de folk horror dirigida por Carlos Matienzo Serment, inspirada en la mitología indígena, tendrá un estreno masivo en México
La cinta de folk horror dirigida por Carlos Matienzo Serment, inspirada en la mitología indígena, tendrá un estreno masivo en México

El cine de terror mexicano apuesta por una narrativa profundamente arraigada en la identidad cultural con el estreno de El Ritual del Nahual, una producción que llegará a las salas el próximo 7 de mayo de 2026 con distribución en más de 500 pantallas a nivel nacional.

Dirigida por Carlos Matienzo Serment y producida por Milko Luis Coronel y Santiago Rangel, la película se posiciona como uno de los lanzamientos más ambiciosos del género en el país este año.

Antes de su estreno comercial, la cinta inició su recorrido internacional en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, donde obtuvo una recepción positiva por parte de la crítica, y formó parte del Blood Window Showcase dentro del Marché du Film de Cannes, reforzando su presencia en el circuito global.

Una historia de horror con raíces ancestrales

Rodada en escenarios naturales de San Luis Potosí, la película incorpora tanto el español como el tének —lengua originaria de la Huasteca— para construir una atmósfera auténtica que conecta con las tradiciones indígenas.

La cinta de folk horror dirigida por Carlos Matienzo Serment, inspirada en la mitología indígena, tendrá un estreno masivo en México

La historia sigue a Gabriel, un forajido herido que llega a una comunidad marcada por una serie de crímenes perturbadores: niños asesinados cuyos cuerpos aparecen sin dientes. Paralelamente, un agente federal investiga los hechos mientras emerge una fuerza sobrenatural: el nahual, una entidad capaz de transitar entre lo humano y lo animal, cuya justicia trasciende las leyes convencionales.

El propio Matienzo Serment ha señalado que el objetivo fue ir más allá del terror convencional: construir una narrativa donde el miedo proviene también de una cosmovisión ancestral que sigue vigente.

Apuesta por el folk horror mexicano

Con una duración de 80 minutos, El Ritual del Nahual se inscribe dentro del folk horror, un subgénero que explora el miedo desde tradiciones, rituales y creencias populares. Su comercialización internacional corre a cargo de AltaTension Films, especializada en cine de género.

El elenco está encabezado por Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejoluna y Caraly Sánchez.

La producción destaca por su enfoque visual y sonoro, con fotografía de Roberto Chávez Bañuelos y música original de Juan Carlos Enríquez, elementos clave para construir una experiencia inmersiva.

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Un estreno clave para el cine nacional

El lanzamiento masivo en salas posiciona a El Ritual del Nahual como una de las apuestas más relevantes del cine mexicano en 2026, no solo por su alcance comercial, sino por su propuesta estética y temática.

En un contexto donde el terror internacional domina la cartelera, esta producción busca abrir espacio a historias locales que dialogan con la identidad, la espiritualidad y la memoria colectiva.

Con una combinación de mitología, violencia simbólica y crítica social, la cinta promete no solo asustar, sino también invitar a reflexionar sobre las raíces culturales que siguen moldeando el presente.

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