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México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

El tricolor subió al lugar 15 después de igualar en el Estadio Azteca frente a los lusitanos, en lo que fue una gran entrada para reinaugurar el recinto

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La selección mexicana está ubicada entre las mejores 20 del mundo. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
La selección mexicana está ubicada entre las mejores 20 del mundo. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

La Selección Mexicana ascendió al puesto 15 del ranking FIFA tras el empate de este sábado ante Portugal en un partido amistoso celebrado en el Estadio Banorte, juego que marcó la reinauguración del recinto previo a lo que será el Mundial del 2026.

La FIFA acaba de implementar su innovador ranking mundial en tiempo real, donde los resultados de los partidos modifican de inmediato las posiciones de las selecciones nacionales.

Este sistema dinámico permite a los aficionados seguir los cambios al instante durante los encuentros, tanto en la categoría masculina como femenina.

Cómo quedó el resto del ranking FIFA

(X/ @miseleccionmxEN)
(X/ @miseleccionmxEN)

Después de la nueva actualización del ranking FIFA, México se ubica en el puesto 15, por debajo de equipos como Italia (12°), Colombia (13°) y Senegal (14°), consolidando al tricolor en una posición competitiva dentro del Top 20 mundial.

Por debajo del equipo nacional, se encuentran Estados Unidos (16°), Uruguay (17°) y Japón (18°), reafirmando su dominio en CONCACAF y manteniendo aspiraciones sólidas rumbo al Mundial 2026 como anfitrión. ​

Dentro del top 100 en CONCACAF aparecen países como:

  • Estados Unidos (16°)
  • Canadá (30°)
  • Panamá (34°)
  • Costa Rica (51°)
  • Honduras (65°)
  • Jamaica (69°)
  • Curazao (82°)
  • Haití (83°)
  • Guatemala (95°)
  • El Salvador (98°)

Así quedó el top 20 del ranking mundial de la FIFA tras los resultados de esta primera ventana de amistosos y clasificatorios:

  1. España
  2. Francia
  3. Argentina
  4. Inglaterra
  5. Portugal
  6. Países Bajos
  7. Brasil
  8. Marruecos
  9. Bélgica
  10. Alemania
  11. Croacia
  12. Italia
  13. Colombia
  14. Senegal
  15. México
  16. Estados Unidos
  17. Uruguay
  18. Japón
  19. Suiza
  20. Dinamarca

Con los últimos partidos del repechaje, tanto en Europa como a nivel intercontinental, a la vuelta de la esquina y algunos compromisos eliminatorias, la clasificación seguramente se irá moviendo de aquí a que comience el Mundial 2026.

Cómo funciona el nuevo ranking FIFA

España encabeza la clasificación de FIFA. (EFE/Andreu Esteban)
España encabeza la clasificación de FIFA. (EFE/Andreu Esteban)

Tras años de pruebas exhaustivas para perfeccionar el cálculo de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, en agosto de 2018 se implementó un sistema renovado, avalado por el Consejo de la FIFA.

Este nuevo modelo, bautizado como “SUM”, revolucionó el enfoque al basarse en la suma o resta directa de puntos obtenidos o perdidos en cada encuentro, partiendo de la puntuación acumulada previa. Así se eliminó el promedio temporal que regía el método anterior, otorgando mayor dinamismo y precisión a las tablas.

La fórmula pondera el resultado según el potencial relativo entre rivales, por lo que se espera que equipos mejor posicionados sumen más ante selecciones de menor rango.

Este sistema ha causado polémica dentro del mundo del futbol pues muchos consideran que en muchas ocasiones las selecciones no están colocadas en el lugar que deberían, ya que muchas veces la calidad de partidos que dispute un país no es equitativa respecto a los demás.

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